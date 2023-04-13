新北群眾募資加碼推優質獎勵金！4月20日徵件說明會 尋找潛力新秀

【新北市訊】

新北市政府109年首創全台推出「新北市群眾募資輔導計畫」，針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域進行徵件，並提供專業輔導與諮詢，協助業者將產品推到海內外群眾募資平台，截至去（111）年已扶植 52 組業者，集資金額累計達新臺幣1.6億元。入選今（112）年度群眾募資輔導計畫的業者，最高可獲得總市價高達6萬元的廣告投放及獎勵金，並於4月20日辦理徵件說明會，歡迎有興趣的新創業者踴躍報名參加。

經發局長何怡明表示，新創業者可藉由群眾募資，充分展示想法及創新產品，尋求贊助者的共鳴及支持，進一步實現提案者的創意發想。而新北市群募輔導計畫更是許多新創業者發跡的起點，以策略服務、市場調查、行銷宣傳與募資平台上架等，全面輔導陪伴新創業者成長，擴展臺灣新創生態圈網絡接軌國際市場。今年為鼓勵更多優秀業者加入新北隊，特別增設「優質新創獎勵金」入選業者於112年10月 31 日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元獎金，入選後每案還可獲得加碼總市值最高3萬元的廣告投放行銷宣傳。

經發局長何怡明表示，新創業者可藉由群眾募資，充分展示想法及創新產品，尋求贊助者

109 年參與群眾募資輔導計畫的雷射切割機 Cubiio 前身為半導體供應商，掌握核心的雷射技術為研發雷射雕刻產品奠下了良好的基礎商用 Cubiio2 提供微型創客、個人工作室更多的選擇，當年度在台灣平台募集金額超過新臺幣 1,200 萬元，更創下 Kickstarter 台灣團隊最高集資金額紀錄。

公關經理陳正龍指出，藉由群眾募資提前接受市場的檢驗 透過專業的顧問輔導，快速捕捉到市場反應，針對市場接受度進行修正與評估，並適時地去調整產品布局，降低後續的上市風險，不論是在台灣或是海外集資市場，都是開拓機會的好方式。除此之外，後續 也與不同領域的工作室合作，生產如木製餐盤、印章、家居用品、名片等雕刻產品，藉由跨域合作，深化品牌意象 。

Cubiio公關經理陳正龍實際操作雷射切割機，並提供來賓體驗，現場反應相當熱烈。

「魔律科技」是一家本土的自有新創品牌公司，專注在無線音樂產品的開發領域。參與募資計畫的「 VOCE | 真藍芽無損音樂發射接收器」是全世界第一個以最新藍芽5.2規格設計的發射接收器，並加入LEAudio技術，具有連線穩定度高、低延遲的特性，同時也具備降噪功能，提供高音質的全新無線藍芽體驗，在海外平台Kickstarter 及國內募資網站募得超過新臺幣300萬元的佳績。

創辦人張之耀表示，有別於傳統的藍芽發射器只能一對一連線，VOCE 藍牙發射接收器可支援「一對多廣播模式」，不需要額外配對，接收端的耳機、喇叭等即可自動搜尋周圍30公尺的發射源，適合 連接多個喇叭串聯的營業空間、多人一起用耳機聆聽音樂或解說、同步播放同樣的音樂等。許多使用者回饋，Auracast 的廣播技術一對多也非常適合應用在學校的教室場所顯著提升錄音及撰寫逐字稿的效率。

「魔律科技」創辦人張之耀表示，有別於傳統的藍芽發射器只能一對一連線，VOCE 藍牙發射

經發局補充為激發更多創意能量，本計畫將於 4 月 20 日在板橋青職基地辦理 「112年新北市群眾募資計畫徵件說明會」，活動除邀請以「 Azure 掃海機器人湛鬥機 」喚起大眾加入海洋清掃行列，並募得千萬元好成績的「 臺灣湛藍海洋聯盟 」以及專注於循環經濟，3 年內募資金額創下7,000萬元佳績的「 馳綠國際 」分享募資的經驗更邀請日本最大群募平台Makuake ，分享如何透過群眾募資有效拓展國外商品市場歡迎有興趣的業者踴躍報名報名網址： https://lihi3.cc/Esvlh。另「 112 年度新北市群募輔導計畫」徵件已公告於https://www.ntpc-crowdfunding.com/ 歡迎撥打諮詢專線02 86433592，將由專人提供專業諮詢。

資料詳洽：

經濟發展局新聞聯絡人－吳豐州 0963 168 233

經濟發展局工商企劃科承辦人－姜林以恩 (02)29603456 分機 55 39

經濟發展局工商企劃科科長－王美惠 (02)29603456 分機 5515/ 手機0963 062 235 5