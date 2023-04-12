「珊瑚」恐成首颱機率曝！這天北台灣轉涼 各地降雨範圍廣

明、後兩天水氣減少，周六則有鋒面通過，中央氣象局指出，周六東北季風增強，北台灣轉涼約16度至17度，各地降雨範圍也廣，預估影響至周日清晨。至於今年首颱則還不會來，熱帶性低氣壓在未來12小時會減弱成低氣壓，並無成颱可能。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，明、後兩天吹東風到東南風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

她說，周六鋒面通過，東北季風增強，時間雖不長，但北台灣天氣轉涼，約16度至17度；此外，周六降雨範圍也廣，中部以北、東半部地區、南部山區可能下雨，北部、東北部地區降雨較全面，可能有陣雨或雷雨，南部平地則無降雨機率，但雲量增多。

周日東北季風減弱，白天北台灣溫度回溫，以多雲到晴為主。到了下週三，天氣有稍微變化，北台灣零星雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。

她提醒，明、後兩天，金門馬祖亦即清晨夜裡的西半部地區可能有局部霧，影響能見度。

至於今年首颱「珊瑚」是否成颱？她說，從今天清晨到白天，熱帶性低氣壓的中心點已登陸，未來12小時會減弱成低氣壓，沒有發展成颱風的可能。