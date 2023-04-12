快訊

侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

找到了！干卓萬山山難搜索11天 終於發現墜崖山友遺體

「珊瑚」恐成首颱機率曝！這天北台灣轉涼 各地降雨範圍廣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，周六東北季風增強，北台灣轉涼約16度至17度，各地降雨範圍也廣。示意圖。圖／本報資料照片
中央氣象局指出，周六東北季風增強，北台灣轉涼約16度至17度，各地降雨範圍也廣。示意圖。圖／本報資料照片

明、後兩天水氣減少，周六則有鋒面通過，中央氣象局指出，周六東北季風增強，北台灣轉涼約16度至17度，各地降雨範圍也廣，預估影響至周日清晨。至於今年首颱則還不會來，熱帶性低氣壓在未來12小時會減弱成低氣壓，並無成颱可能。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，明、後兩天吹東風到東南風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

她說，周六鋒面通過，東北季風增強，時間雖不長，但北台灣天氣轉涼，約16度至17度；此外，周六降雨範圍也廣，中部以北、東半部地區、南部山區可能下雨，北部、東北部地區降雨較全面，可能有陣雨或雷雨，南部平地則無降雨機率，但雲量增多。

周日東北季風減弱，白天北台灣溫度回溫，以多雲到晴為主。到了下週三，天氣有稍微變化，北台灣零星雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。

她提醒，明、後兩天，金門馬祖亦即清晨夜裡的西半部地區可能有局部霧，影響能見度。

至於今年首颱「珊瑚」是否成颱？她說，從今天清晨到白天，熱帶性低氣壓的中心點已登陸，未來12小時會減弱成低氣壓，沒有發展成颱風的可能。

東北季風 氣象局

延伸閱讀

東北季風、熱帶低壓 天氣風險公司：晴雨交替北部氣溫上上下下

路線圖曝光！吳德榮：熱帶低壓朝菲前進 揭對台灣影響

明變天飄雨！周六再迎鋒面 這天恢復晴朗好天氣

墾丁珊瑚產卵美如燦爛星空 不必潛水…線上直播就可親睹

相關新聞

中國計畫對台設禁航區 他提醒旅行業留意「這件事」

路透社今（11）日引述4名消息人士指出，中國大陸計畫於16至18日之間，對台灣北方劃設禁航區（No-Fly Zone），...

影／再談國內缺蛋 陳吉仲坦言：這1、2年還跟不上需求

農委會主委陳吉仲今天上午到苗栗縣考察，對於有望成為首任農業部長，他表示「目前就是全力做好農漁業工作」；另外，針對缺蛋問題...

陸首現人染H3N8禽流感死亡 羅一鈞：已提升旅遊警示

世界衛生組織（WHO）示警，中國大陸廣東省報告一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去...

「珊瑚」恐成首颱機率曝！這天北台灣轉涼 各地降雨範圍廣

明、後兩天水氣減少，周六則有鋒面通過，中央氣象局指出，周六東北季風增強，北台灣轉涼約16度至17度，各地降雨範圍也廣，預...

植物投資術／一株鹿角蕨飆賣600萬 高價背後是淺碟型市場風險

綠植風潮從歐美吹向台灣，在知名藝人、富豪名仕帶動栽培下，觀葉植物價格不斐，成為園藝界的新興市場。 今年2月下旬國內舉辦第一屆「鹿角蕨大賞」，其中一株「侏儒爪哇鹿角蕨」「珍妮」，被40多歲的神秘買家以600萬元現金捧回家，引發熱議，網上論壇有行家分析為何可賣到高價，行家指「珍妮」鹿角蕨小芽一棵要價60萬，這株上頭有30株幼株，「根本是買到賺到！」讓不少網友驚呼小小植物身價竟比黃金還高，「真是被貧窮限制了想像」。

罹心房顫動受傷有風險 醫用心臟手術讓患者更放心

1名罹有心房顫動的70歲患者，為避免中風，長期服用抗凝血藥物。去年因摔車造成骨盆腔骨折、出血，若因手術須停用抗凝血藥物，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦