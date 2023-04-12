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罹心房顫動受傷有風險 醫用心臟手術讓患者更放心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院心臟科醫師陳科維（左二）和執行手術團隊。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院心臟科醫師陳科維（左二）和執行手術團隊。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

1名罹有心房顫動的70歲患者，為避免中風，長期服用抗凝血藥物。去年因摔車造成骨盆腔骨折、出血，若因手術須停用抗凝血藥物，中風機率會提高5至20倍，後來醫師為他同時完成「心房顫動電燒」及「左心耳封堵手術」，術後不但抗凝血用藥更加單純、心臟功能恢復節律，也不再需要服用高劑量抗凝血劑，不必擔心意外受傷造成的嚴重出血。

手術前，醫師以電腦斷層影像3D重組技術，結合人工智慧手術導航系統，輔助判斷出手術路線及左心耳封堵器裝置的最適當大小，讓手術更加精準，研究結果將在今年的國際心律學會年會上發表。

中國醫藥大學附設醫院心臟科醫師陳科維說，台灣心房顫動患者超過 25 萬人，盛行率約百分之一，心房顫動在長者族群相當普遍，70%以上的心房顫動病人年齡大於65歲、男性多於女性，近年也有一定比例的青壯年患者罹患此症。此外，有腦中風病史、心衰竭、高血壓或左心房肥大的人，比較容易發生心房顫動。

他說，心房顫動是心房內異常放電氣活動，心跳發生又快又亂的不穩定速度，讓病人出現心悸、頭昏暈眩、無力、呼吸困難等症狀，有些病人甚至根本感覺不到任何症狀。

他說，一旦發生心房顫動，心房喪失收縮功能，血液容易在心房內淤滯，漸漸形成凝結的血塊（血栓）；當血塊隨著血流離開心臟到腦部或其他器官，就會堵塞住血管，造成該區域的缺血性梗塞，相當危險。一般在中風風險評估後，大多數患者會需要終身服用足夠劑量的抗凝血劑以消除潛在血塊、預防栓塞性腦中風。

但是，高劑量抗凝血劑可能對心房顫動病人升高程度不一的出血風險，有些病人因為在短暫停藥的期間產生了嚴重的腦血管栓塞，也有病人即使服用抗凝血藥物，卻仍然發生中風。

陳科維說，心房顫動產生的血塊，90%的血塊都形成於左心耳，因此心房顫動的病人，同時進行左心耳封堵手術作為防止中風的方法之一。這是新型心導管手術方式，可以在短時間，透過大腿靜脈的微創傷口將特殊設計的堵塞器，送進左心房，把心房顫動中90%血塊來源的左心耳完全封閉起來，大幅降低患者未來發生腦中風的機率。在執行左心耳封堵術時，因為手術路徑與心房顫動電燒相同，因此在適當的病人中，可以同時進行。

他說，如果常有心悸症狀，使用血壓計時無法正確測量出心跳，或已知有心律不整的患者，應盡早到心臟科門診檢查，找出最適合的治療方式。

中國醫藥大學附設醫院心臟科醫師陳科維。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院心臟科醫師陳科維。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

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