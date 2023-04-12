西藥短缺通報首2週22件 肺癌用羅思克確定缺藥

衛福部成立藥品供應通報處理中心，今天公布首2週西藥短缺通報共22件，約一半為廠商預知可能無法正常供貨依法通報，其中肺癌用「羅思克200毫克膠囊」確定缺藥，將專案輸入。

缺藥樣態多元，衛生福利部整合擴大西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，昨天正式啟用藥品供應通報處理中心。衛福部食品藥物管理署並於3月24日發文請醫療機構及藥局等，重新通報目前仍短缺的個別廠牌藥品，預計每兩週公布一次辦理情形。

食藥署今天公布3月25至4月4日西藥短缺通報案件，共計接獲22件，經調查其中7件無短缺、12件建議使用替代品項、1件已恢復供應品項、1件無替代藥品啟動公開徵求，還有1件處理中。

食藥署藥品組科長楊博文今天下午接受媒體聯訪指出，22項中，約一半為廠商通報，其他為藥局或醫院，通報原因多為預知會有無法正常供貨的情形，例如國外航運延遲、產品檢驗有狀況等，因此依法通報。

他以輸入藥品抗焦慮藥「立舒定錠3毫克」為例說明，由於國外供應問題，造成全球缺貨而必須配貨，導致在台灣的供應也不足。

國產藥部分則多半是因為國內需求增加，產能不足以供應。楊博文表示，比方說元宙製藥「銀杏寧膜衣錠40毫克」就是如此，因此建議以同許可證瓶裝藥品替代或以同成分同劑型同含量的藥品替代。

另外還有台裕製藥「樂心平膠囊30毫克」也是因生產問題導致缺藥，目前控貨中，預計第4季恢復，同樣是建議以同成分同劑型同含量的藥品替代。

肺癌用藥「羅思克200毫克膠囊」確定缺藥。楊博文表示，因原料問題導致短缺，預計9月恢復正常供應，已於4月10日啟動公開徵求，請廠商協助調度國外包裝藥品專案輸入。

此外，7件經調查無短缺案件以藥局、診所通報為主。楊博文說明，藥局、診所的進貨管道大多為中盤商，但中盤商沒有藥不見得原廠沒有藥，如果問了原廠有藥，就會請藥局或診所直接跟藥廠接洽，藥價可能會數量多寡有所差異，但基本上健保規定賣價不能超過健保藥價。