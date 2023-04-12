影／再談國內缺蛋 陳吉仲坦言：這1、2年還跟不上需求

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

農委會主委陳吉仲今天上午到苗栗縣考察，對於有望成為首任農業部長，他表示「目前就是全力做好農漁業工作」；另外，針對缺蛋問題，他則坦言，國內雞蛋產能，在這1、2年應該還跟不上需求。

今天上午陳吉仲前往竹南鎮龍鳳漁港考察漁港改建規畫，面對媒體提問中央即將成立農業部，他有機會成為首任部長有何看法？以及國內蛋荒及豬價大漲的問題，陳吉仲表示，農委會升格為農業部，是全體農民35年以來的期待，至於未來農業部長的人選，那是總統及行政院長的職權，農委會目前就是全力做好農漁業的工作，讓台灣的農漁業可以往前走。

他也坦言，全台一天大概需要2400萬顆蛋，國內雞蛋產能，在這1、2年應該還跟不上需求，會將透過進口，以及冷凍庫存來補足，4月會進口超過3千萬顆，下個月將進口5千萬顆，來補足這個缺口，所以國內缺蛋議題，其實在這個月就可獲得解決。

如果國內產能不足應付需求的時候，就會有專案進口及滾動的倉儲，如果下個月進口的量超過需求的時候，就會有滾動的倉儲，農委會隨時會有5千萬元顆雞蛋，在準備國內因禽流感或是氣候因素造成的影響，比照到其它的農產品，農委會會有專案的進口及庫存來調節。

對於國內豬肉價格大漲，他則表示，農產品的漲跌互有，毋須刻意的凸顯，農漁民都非常的辛苦，尤其是受到氣候的因素，合理的利潤以及合適的價格，農漁民才願意投入生產。

至於豬肉部分，目前的屠宰量與往年正常來講，已少了1、20萬頭，1年大概平均要8百萬頭，農委會將鼓勵豬農增加飼養，業者也從國外增加進口，已超過1萬2千公噸，每2千噸就約為4萬頭，這樣就是超過16萬頭的進口量來補足國內不足。

農委會 豬肉 陳吉仲 雞蛋

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