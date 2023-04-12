猴痘疫苗開放登記兩天 名額剩不到萬名

猴痘上周又新增2例本土個案，全台已累積25例猴痘個案。前天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額，截至今天中午12時，已有2萬107人登記，剩下名額不到萬名。

猴痘累計確診25例病例，包括18例本土及7例境外移入，其中2例仍住院隔離治療中，其餘23例已康復出院。 前天下午2時起，疾管署已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每周一至周五上午9時至下午5時，至該署「猴痘疫苗接種意願登記平台」( https://mpox.cdc.gov.tw/ )登記接種暴露前預防（PrEP）疫苗及選擇欲前往接種之醫院；周末及例假日不開放。

Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，疾管署提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

疾管署統計，截至4月10日共計完成2052人猴痘疫苗接種服務，其中符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1961人；暴露後預防（PEP)接種30人及暴露前預防（PrEP）接種2022人。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。