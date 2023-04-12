台大公衛估：26萬兒少受長新冠之苦 一年後還有15萬人

台灣343.2萬名兒童及青少年已逾半曾經感染新冠肺炎，現正面臨長新冠的困擾。台大公衛流病與預醫研究所教授陳秀熙今指出，台灣兒少通報感染率為56%，以感染Omicron為主，根據全球兒童長新冠風險推估，台灣兒童感染後半年內的長新冠盛行率為15%(約26萬人)，盛行率將隨時間下降，但一年後仍有8%(約15萬人)。Omicron長新冠常見症狀包括持續咳嗽、疲倦、頭痛、失眠、注意力不集中等，會影響學習和發育，需要跨專業團隊共同協助。

長新冠的定義是感染新冠病毒後3個月出現症狀並持續2個月以上。陳秀熙研究團隊成員林庭瑀指出，根據中國北京大學一份統合分析，囊括2022年12月11日以前共40篇、1.2萬名兒少的長新冠研究，結果顯示，23%兒少任何一種長新冠症狀，最常出現症狀為呼吸困難、疲勞、頭痛。長新冠盛行率隨時間下降，從感染後3到6個月的26.41%，下降到6到12個月20.64%，12個月以上14.89%。

上述研究亦歸納出兒少長新冠危險因子。台北醫學大學教授陳立昇表示，研究顯示，引起任何一種長新冠症狀的危險因子包括10歲以上兒童、女童、MIS-C患者、輕症患者。其危險勝算比分別為3.23倍、6.54倍、1.98倍、8.86倍。另一針對Omicron之前的義大利研究則發現，多數兒童的長新冠症狀都與年齡有關，年齡越大越可能有長新冠，急性感染症狀較嚴重的兒童，長新冠風險也較高。

以上研究大多針對Omicron之前的流行株，林庭瑀指出，Omicron所造成的長新冠風險顯著較低。另一篇有關感染Omicron兒童的義大利研究則發現，Omicron長新冠風險比其他變異株低44%，常見症狀包括持續咳嗽、疲倦、頭痛、失眠、注意力不集中等。幸好在一年後，大約90%兒童都完全康復，只有大約0.7％症狀仍嚴重、10%仍有輕度症狀。

另外義大利個案研究，則證實3名長新冠兒童的前額葉確實出現與認知功能下降相關的腦部影像變化。陳秀熙研究團隊成員、北榮醫師林世斌表示，過去研究顯示，新冠肺炎對於兒童認知及心理健康都有負面影響，症狀包括腦病變、精神錯亂、意識不清，近60%兒童的生活品質、情緒、行為都受到影響，腦霧也是症狀之一。另外，80%兒童感染後感到疲勞，又以具過敏、氣喘、焦慮病史的兒童，疲勞程度更高，而疲勞可能進一步導致注意力不集中，影響學習。

陳秀熙表示，諸多研究證據已揭示，長新冠對兒童的傷害不容忽視，也應持續針對這個問題進行監測與改善，無論在教育場域或醫療場域，長新冠兒童都需要跨專業共同協助。