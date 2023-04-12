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影／泰國潑水節明登場 醫師籲小心這三種病

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，前往泰國等東南亞地區需注意三大疾病，包括病媒蚊疾病、腸胃道疾病及猴痘。記者楊雅棠／攝影
新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，前往泰國等東南亞地區需注意三大疾病，包括病媒蚊疾病、腸胃道疾病及猴痘。記者楊雅棠／攝影

一年一度的潑水節來了，許多東南亞國家的潑水節等同於新年節日，舉辦盛大慶典。新冠肺炎疫情趨緩，各國國境開放，大批國人也前往泰國同歡。新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，前往泰國等東南亞地區需注意三大疾病，包括病媒蚊疾病、腸胃道疾病及猴痘。

根據疾管署疫情統計，泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情；我國今年截至4月10日，也累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，個案感染地均為東南亞及南亞國家。

彭仁奎表示，旅遊期間在戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

含敵避成分的防蚊液防護力約2至12小時，如果參加潑水節等被水沖刷掉，也要記得補擦。對於許多民眾傾向使用「標榜天然成分」、「不含敵避成分」等防蚊液，彭仁奎也表示，這些防蚊液在沒有登革熱流行的地區使用，確實有防止蚊蟲「干擾」的作用，但到了疫情流行地，對於預防叮咬等作用不大。因此建議前往疫情流行區，仍要使用含「敵避」或是含派卡瑞丁（Picaridin）的防蚊液。但要注意2個月以下嬰兒不宜使用，所以若帶嬰兒出門建議還是做好物理性的防蚊，如蚊帳、衣服等。

旅客返國入境後14天內，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹，或是腹瀉或嘔吐等症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊接觸史，以利醫師診治、通報。

另外，雖然國內近年A型肝炎的發生率已大幅下降，但30歲以下民眾大部分沒有抗體。由於A型肝炎是經由糞口、受汙染的食物傳染，因此國人前往衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂或乾洗手液洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。

或是可在出發前2至4周與新南向人員健康服務中心進行聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，評估是否需要接種A肝疫苗或是領用預防用藥等，以增加自身保護力。

除注意病媒蚊和飲食安全外，近日泰國也出現猴痘確診案例。因此也建議國人避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，減少人畜共通傳播風險。如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

猴痘也可透過接種疫苗預防，疾管署日前也已開放第二階段猴痘疫苗預約登記，近6個月曾有高風險性行為民眾，可上網預約。

「新南向人員健康服務中心」提供新南向國家相關醫療諮詢及轉銜服務，相關資訊可至新南向人員健康服務中心網站，或撥打服務專線：（02）23123456分機66607，可於平日上午9時至下午5時洽詢。

防蚊 疫情 泰國 潑水節

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