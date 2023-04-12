猴痘疫苗預約接種 彰化首次門診76人到打率100%

新冠肺炎疫情逐漸解封，猴痘卻虎視眈眈，疾管署自4月10日起，開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，彰化縣衛生局表示，目前彰化縣登記人數已達313人，首次特別門診接種人數76人，預約接種到打率100%，並視預約情形加開診次，衛生局提醒，即早預約登記、及早接種疫苗，以維護自身健康。

衛生局指出，由於接種採皮內注射0.1cc，彰基特別選定資深卡介苗受訓合格護理師協助接種，由於技術了得，平均一瓶0.5cc可接種4人，彰化縣此階段預估服務640人次。

目前全台已累積25例本土猴痘個案，衛生局表示，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每周一至周五上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台( https://mpox.cdc.gov.tw/ )」登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種的醫院。

衛生局表示，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。