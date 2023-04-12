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癌症術後嚴重血便 新技術快速治療放射性直腸炎

中央社／ 高雄12日電

台東一名81歲林先生3年前罹患攝護腺癌，接受放射線治療後卻出現後遺症，每天飽受血便之苦，還需輸血。後續在高雄長庚接受新型內視鏡射頻燒灼止血術，才結束「失血」生活。

高雄長庚紀念醫院今天舉辦「新型內視鏡射頻燒灼止血術」記者會，大直腸外科副主任李克釗率醫療團隊說明，新型內視鏡射頻燒灼術效果，林男經電燒手術後，終於擺脫血便狀況，他今天現身分享，感謝醫療團隊將他的命撿回來。

李克釗率簡報表示，骨盤腔相關癌症（直腸、膀胱、攝護腺、子宮頸和卵巢等惡性腫瘤）治療後，常伴隨放射性直腸炎後遺症。放射線治療照射過程不僅會殺死癌細胞，也會傷及周邊正常組織，導致直腸微血管增生，解便時只要糞便太硬，摩擦到增生微血管就會流血。

根據研究顯示，約有2%至20%癌症患者因接受骨盆腔放射線治療後產生放射線直腸炎，這些癌友短則1年內出現解血便症狀，長則5年、10年。由於頻繁解便，一解便就流血，嚴重者還須經常輸血。

李克釗接受媒體聯訪說，患者需先做大腸鏡檢查，醫師透過問診、病歷確認病史，釐清直腸炎是否為癌症放射線治療而起。這項技術可快速改善出血狀況，臨床統計約3個月達到穩定，9成9病患不再出血。

林姓老翁分享自身經驗說，自己癌症手術治療後出現嚴重血便，每次上完廁所看到馬桶一片紅，相當困擾，更多次住院；因為出血量多還須到醫院輸血，最嚴重時1個月需輸血至少1000cc。接受電燒後3天情況大幅改善，術後1個月就完全沒有血便「這條命是醫療團隊撿回來的！」相當感謝長庚。

高雄長庚副院長蔡成枝致詞表示，放射性直腸炎在臨床上治療相當困難，許多病人辛苦抗癌後，又每天與血便奮戰，相當辛苦。另位副院長陳武福說，高雄長庚大直腸外科團隊在放射線直腸炎「新型內視鏡射頻燒灼止血術」治療上，已累積50例以上治療案例，成果也獲國際期刊發表，希望能解決更多民眾困擾。

長庚 團隊 癌症

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