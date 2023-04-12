影／終結勞工的企併噩夢 勞團呼籲勞動部支持修勞基法20條
110年4月8日，位於林口山區的美麗華開發公司依照企業併購法，違法解雇工會成員，引起工會界的憤怒。近日立委提案修勞基法第20條，以維護勞工權益，桃市產總與美麗華工會代表今日赴勞動部陳情，呼籲勞動部表態支持修法，終結勞工的企併噩夢。
經營高爾夫球場的美麗華開發公司在兩年前無預警約談工會成員，告知公司即將依照企業併購法，分割為杏中、杏美、美杏等多家公司，並宣布依據勞動基準法第20條，由新舊雇主商定不留用工會理事長黃文正及多名工會成員，引起工會與勞團不滿。就此展開長達一百多天的罷工行動，爭取工會成員復職。如今美麗華工會罷工雖已成功，但勞基法第20條法令漏洞仍未修補，仍給予新舊資方藉由事業單位改組或轉讓藉口，直接合法解僱勞工。
近日有數名執政黨立法委員提出勞動基準法第20條的修法草案，以勞工在併購事件當中無應負擔責任為由，朝向事業單位併購、改組或轉讓時， 勞工應全數留用，且原勞動條件由新雇主概括承受。桃市產總與美麗華工會代表呼籲作為勞工主管機關的勞動部，應表態支持修法，以保障勞工權益。今天出面接受陳情的勞動部代表僅強調，會配合立法院的相關程序來進行。
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