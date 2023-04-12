談國五雪隧塞車 王國材：替代道路應該是台62線
針對本報專題報導，國道五號每逢周末假日必定塞車，宜蘭喊出「里程儲值」分流鼓勵改走北宜公路（台9線）。交通部長王國材上午說，不走國五改走台9線而給予ETC儲值的效果可能不大，替代道路應該是台62線，也就是東西向快速公路的萬里瑞濱線，目前在瑞濱端有計畫要延伸到頭城，也正在做指引的資訊系統。
他說，除了台62延伸到頭城，高鐵延伸的計畫也在進行，也就是如果透過公共運輸的發展，讓小汽車少使用，那國五的交通問題就可以改善。
王國材說，國五雪隧塞車，台9線當然是一個替代道路，但是它九彎十八枴，一般人不願意走，高速公路局8、9年前曾試過抽獎鼓勵方式，但還是沒有人要去，因為實在太長了，所以不走國五改走台9線而給予ETC儲值的效果可能不大。
他說，國五的替代道路應該是台62線，也就是東西向快速公路的萬里瑞濱線，在瑞濱端現在有計畫要延伸到頭城。也就是說，比較好的替代方案應該是以快速道路來替代，因為台9線過去試過，很困難，（台62線）這部分目前正在進行。
他說，短期而言，台62替代線正在做資訊系統，當國五塞車時指引往台62走，目前是此方向。
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