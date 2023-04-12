快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

談國五雪隧塞車 王國材：替代道路應該是台62線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部長王國材說，不走國五改走台9線而給予ETC儲值的效果可能不大，替代道路應該是台62線。記者黃寅／攝影
交通部長王國材說，不走國五改走台9線而給予ETC儲值的效果可能不大，替代道路應該是台62線。記者黃寅／攝影

針對本報專題報導，國道五號每逢周末假日必定塞車，宜蘭喊出「里程儲值」分流鼓勵改走北宜公路（台9線）。交通部長王國材上午說，不走國五改走台9線而給予ETC儲值的效果可能不大，替代道路應該是台62線，也就是東西向快速公路的萬里瑞濱線，目前在瑞濱端有計畫要延伸到頭城，也正在做指引的資訊系統。

他說，除了台62延伸到頭城，高鐵延伸的計畫也在進行，也就是如果透過公共運輸的發展，讓小汽車少使用，那國五的交通問題就可以改善。

王國材說，國五雪隧塞車，台9線當然是一個替代道路，但是它九彎十八枴，一般人不願意走，高速公路局8、9年前曾試過抽獎鼓勵方式，但還是沒有人要去，因為實在太長了，所以不走國五改走台9線而給予ETC儲值的效果可能不大。

他說，國五的替代道路應該是台62線，也就是東西向快速公路的萬里瑞濱線，在瑞濱端現在有計畫要延伸到頭城。也就是說，比較好的替代方案應該是以快速道路來替代，因為台9線過去試過，很困難，（台62線）這部分目前正在進行。

他說，短期而言，台62替代線正在做資訊系統，當國五塞車時指引往台62走，目前是此方向。

塞車 替代道路 王國材

延伸閱讀

攸關大里與太平交通 王國材宣布台74線十九甲匝道年底動工

吸引國際觀光客！來台旅客抽獎可得5千元消費金

解決飯店缺工！王國材：每人補助5千元 促業者高薪聘僱人才

疫後旅遊熱觀光業嘆缺工 苦等開放陸客

相關新聞

家庭看護工落跑「遞補空窗期3個月」雇主怨 勞動部：下修至1個月

現行就服法第52條規定，家庭看護工若失聯，即便不可歸責於雇主，仍需等待3個月的「空窗期」才能申請遞補新移工，長照家庭多次...

星巴克橄欖油咖啡讓人瀉不停？營養師曝：2大元素讓你「非上不可」

知名連鎖咖啡星巴克，今年二月在義大利推出新品咖啡，這款咖啡加入些許橄欖油，取名為Oleato「橄欖油系列咖啡」，卻傳出不...

北東下午短陣雨降溫 吳德榮：明後晴暖如夏周六下雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地仍晴朗穩定、晝暖夜涼；下午起迎風面水氣略增，北海岸、東北部轉偶有局部短暫...

《模仿犯》每集成本估破千萬、5天躍Netflix全球前10！還原背後團隊神操作

台劇《模仿犯》上架Netflix5天就躋升全球排行榜前10，創台劇空前紀錄。該劇製作人、王牌搭檔湯昇榮與曾瀚賢，則將此番成績歸功於10年積累。

坦承「從產銷到通路都有問題」 陳吉仲：明年還可能缺蛋

蛋荒風波未歇，農委會昨邀專家學者、產業代表研議蛋雞產業精進措施，農委會主委陳吉仲坦言，蛋雞產業從產銷到通路都有問題，國內...

路線圖曝光！吳德榮：熱帶低壓朝菲前進 揭對台灣影響

氣象專家吳德榮今天表示，熱帶低壓在菲律賓東方近海，登陸菲律賓後將進入南海或向北迴轉，強度將進一步減弱消散，對台灣無影響

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦