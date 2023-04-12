基隆客運4路線15日起「喊漲1至10元」 公總：通過審議會後送審

受國際油價、原物料上漲及缺工等因素，各客運業者陸續調漲票價，基隆客運近期也宣布，9006線4月15日起調整票價，漲幅從1至10元不等，另外，1070板橋-基隆國道客運、1088四腳亭到松山車站、1061A台北到瑞芳等3路線5月1日起也將同步調漲。公路總局表示，客運業18項成本票價檢討案已通過審議會，將盡速送往交通部審核。

繼台北客運、桃園客運、三重客運、統聯客運、和欣客運票價相繼喊漲，基隆客運近期也宣布，9006線4月15日起調整票價，其中，國家新城到科教館全票從66元漲至76元、半票從33元漲至38元；基隆火車站(海洋廣場)到科教館全票則從60元漲到61元、半票從30元漲至31元。

此外，5月1日起，基隆客運與台北客運聯營的1070板橋-基隆國道客運路線，從捷運頭前庄站、新埔站、後站商圈到板橋南雅站票價皆從15元調漲為17元；國家新城至基隆火車站也從15元調漲為17元。基隆客運1088四腳亭到松山車站路線，從四腳亭到松山車站票價從44元調漲為48元；1061A台北到瑞芳路線，從瑞芳火車站到捷運忠孝復興站票價從83元漲至91元。

雖然客運業者票價調整尚未達核定上限，因應業者陸續調整票價，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今年2月初已提出營運18項成本票價檢討案。另外，隨著電動公車加入營運，交通部運研所近期也研議將18項成本精簡為11項，並納入用電費用、充電設備折舊、電池設備折舊等。