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宜蘭縣猴痘疫苗今天開打 開放高風險族群預約接種

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣猴痘疫苗今天開打，開放高風險族群預約接種，國立陽明交通大學附設醫院每一診次可服務50名個案。圖／衛生局提供
宜蘭縣猴痘疫苗今天開打，開放高風險族群預約接種，國立陽明交通大學附設醫院每一診次可服務50名個案。圖／衛生局提供

國內從去年6月23日開始把猴痘列為第二類法定傳染病，截至4月6日全國累計確診共23個病例，宜蘭也有病例。縣衛生局協調國立陽明交通大學附設醫院開設猴痘疫苗門診，請高風險族群上「猴痘疫苗接種意願登記平臺（https://mpox.cdc.gov.tw/ ）」登記，收到電子郵件通知後，儘早完成預約掛號，前往醫院接種。

台灣目前有16例本土及7例境外移入的猴痘病例，之前因為疫苗不足，只有大都會醫院能夠接種，宜蘭雖然出現一起本土個案，沒有醫院提供接種服務，最近衛生局已經協調國立陽明交通大學附設醫院開設猴痘疫苗門診。

若民眾經自我風險評估發現有「近6個月內曾有高風險性行為」者，即可至疾病管制署「猴痘疫苗接種意願登記平臺」進行接種暴露前預防疫苗意願登記，意願登記系統開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放。

縣衛生局提醒，在填寫意願時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，將無法提供接種服務；完成意願登記後，疾病管制署將依據登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知登記者至選擇的接種醫院，進行網站連結預約掛號，再依時間前往醫院接種疫苗。

國立陽明交通大學附設醫院於4月12日開始提供接種服務，預估每一診次可服務50名個案，每月可施打200名個案，並視預約情形加開診次。

衛生局說，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸人際傳播為主，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如因而出現皮膚皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、肌肉痛等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫。

疫苗 猴痘 衛生局

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