到台南旅行省錢方案！搭台灣好行1日車票 享多重優惠

台南市觀旅局4月15日起，推出憑88府城巡迴線、99安平台江線或山博行線1日車票至特約商店，即可享不同的優惠方案，目前已招募超過30家，請大家來台南踴躍搭乘台灣好行觀光公車，有免除塞車、找停車位困擾，還有好康優惠一網打盡。

觀旅局建議行程，搭88府城巡迴線來趟台南老屋之旅，上午至「永華站」附近的日治時期老戲院戎舘，1樓為黑橋牌門市可採購伴手禮，憑1日車票享自製品全面95折、條子肉乾系列任選3件88折的優惠，2樓設有藝文展覽可自由參觀，中午至「台南火車站」後站的香格里拉飯店10樓遠東Café自助餐廳享用午餐，周六日享88折優惠，每張1日車票可享優惠上限為4位，下午再至「赤崁樓站」附近的全美戲院參加免費的台南散步導覽路線－老屋老店老生活。

99安平台江線可體驗水上遊憩活動、安平老街的文化氣息及體驗台南夜生活，上午至「億載金城站」附近的樂活海洋學院搭乘飛帆遊港專案，憑1日車票現折100元，中午至「台南大員皇冠假日酒店」餐廳用餐，憑1日車票享9折優惠，下午至「延平街站」逛逛安平老街，也可至得意蝦餅採購伴手禮，憑一日車票享95折優惠，還可免費兌換蝦餅試吃體驗包，晚上再至「中正商圈站」附近的Bark露天茶飲酒吧(台南海安店)，憑1日車票享調酒、啤酒、飲料買1送1，再加碼送炸點一份（一桌限一份）。

山博行線適合親子族群規畫2日遊行程，上午可至「左鎮化石園區」或「台南水道博物館」參訪，憑1日車票均可享門票優惠價，中午至「南科贊美酒店」的虹橋港式飲茶用餐，憑1日車票即贈每日限量20份的冰火菠蘿包1個或價值80元飲品1杯，且入住加贈價值250元迎賓飲品兌換券1張，並附設兒童遊戲室、游泳池、漆彈場、棋藝室、KTV、阿嬤的菜園等豐富體驗設施，第2天上午再至「南瀛天文園區」參觀，憑1日車票可領取神秘天文文創小禮1份，只要2天就可輕鬆暢遊台南3大博物館，讓小孩放電的同時也能獲得知識！