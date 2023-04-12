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到台南旅行省錢方案！搭台灣好行1日車票 享多重優惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
山博行線一日車票還可免費當日不限次數可免費轉乘綠幹線與橘幹線。圖／台南市觀旅局提供
山博行線一日車票還可免費當日不限次數可免費轉乘綠幹線與橘幹線。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀旅局4月15日起，推出憑88府城巡迴線、99安平台江線或山博行線1日車票至特約商店，即可享不同的優惠方案，目前已招募超過30家，請大家來台南踴躍搭乘台灣好行觀光公車，有免除塞車、找停車位困擾，還有好康優惠一網打盡。

觀旅局建議行程，搭88府城巡迴線來趟台南老屋之旅，上午至「永華站」附近的日治時期老戲院戎舘，1樓為黑橋牌門市可採購伴手禮，憑1日車票享自製品全面95折、條子肉乾系列任選3件88折的優惠，2樓設有藝文展覽可自由參觀，中午至「台南火車站」後站的香格里拉飯店10樓遠東Café自助餐廳享用午餐，周六日享88折優惠，每張1日車票可享優惠上限為4位，下午再至「赤崁樓站」附近的全美戲院參加免費的台南散步導覽路線－老屋老店老生活。

99安平台江線可體驗水上遊憩活動、安平老街的文化氣息及體驗台南夜生活，上午至「億載金城站」附近的樂活海洋學院搭乘飛帆遊港專案，憑1日車票現折100元，中午至「台南大員皇冠假日酒店」餐廳用餐，憑1日車票享9折優惠，下午至「延平街站」逛逛安平老街，也可至得意蝦餅採購伴手禮，憑一日車票享95折優惠，還可免費兌換蝦餅試吃體驗包，晚上再至「中正商圈站」附近的Bark露天茶飲酒吧(台南海安店)，憑1日車票享調酒、啤酒、飲料買1送1，再加碼送炸點一份（一桌限一份）。

山博行線適合親子族群規畫2日遊行程，上午可至「左鎮化石園區」或「台南水道博物館」參訪，憑1日車票均可享門票優惠價，中午至「南科贊美酒店」的虹橋港式飲茶用餐，憑1日車票即贈每日限量20份的冰火菠蘿包1個或價值80元飲品1杯，且入住加贈價值250元迎賓飲品兌換券1張，並附設兒童遊戲室、游泳池、漆彈場、棋藝室、KTV、阿嬤的菜園等豐富體驗設施，第2天上午再至「南瀛天文園區」參觀，憑1日車票可領取神秘天文文創小禮1份，只要2天就可輕鬆暢遊台南3大博物館，讓小孩放電的同時也能獲得知識！

觀光旅遊局代理局長林國華表示，今年招募台南台灣好行特約店家，涵蓋食宿遊購4大類別，讓遊客省旅費，歡迎大家多多運用台灣好行遊台南，出發前可先上台灣好行官網查詢路線資訊，或是台南市台灣好行特約商店地圖掌握最新優惠內容。

台灣好行特約商店銀戀，來店前10名憑一日車票送品牌鑰匙圈１份。圖／台南市觀旅局提供
台灣好行特約商店銀戀，來店前10名憑一日車票送品牌鑰匙圈１份。圖／台南市觀旅局提供
搭乘山博行線到台南山上花園水道博物館享門票50元優惠價。圖／台南市觀旅局提供
搭乘山博行線到台南山上花園水道博物館享門票50元優惠價。圖／台南市觀旅局提供

台南 台灣好行 老屋

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