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影／縮短申請看護移工空窗期 許銘春表態支持

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
勞動部長許銘春今在立法院表示，支持修法縮短長照家庭對看護移工申請的空窗期。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春今在立法院表示，支持修法縮短長照家庭對看護移工申請的空窗期。記者潘俊宏／攝影

每年需要離職照顧家中長者的勞工約有36萬人，且在少子化與人口老化現況，離職人數可能會再創新高，許多長照家庭依靠外籍看護工，但礙於法令，看護移工失聯或遞補時最快往往需要2.5個月的空窗期，立委洪申翰質疑可能因此許多長照家庭轉而聘雇逃跑看護工，勞動部長許銘春表示確實需要檢討修法。

依《就業服務法》規定，移工失聯後，工廠雇主和看護移工分別要等6個月、3個月的遞補期，朝野立委提案縮短移工遞補等待期，許銘春今在立法院衛環委員會備詢時表態支持，同時指出因人口結構快速變遷，每年工作人口減少18萬人，基於人道考量與被照顧者家庭經濟負擔，可適度縮短遞補等待期間，目前規畫家庭看護工遞補等待期間縮短至1個月、其他工作類別3個月。

勞動部長許銘春（左）今在立法院表示，支持修法縮短長照家庭對看護移工申請的空窗期。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春（左）今在立法院表示，支持修法縮短長照家庭對看護移工申請的空窗期。記者潘俊宏／攝影

外籍看護 移工 長照

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