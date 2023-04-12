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影／童綜合添雙向數位平板心導管X光機 觀測血液即時流動

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
童綜合醫院與西門子醫療合作，設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，提升患者就醫品質。記者林佩均／攝影
童綜合醫院與西門子醫療合作，設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，提升患者就醫品質。記者林佩均／攝影

童綜合醫院再添科技新儀器！院方與西門子醫療合作，設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，前者可迅速掃描急性心肌梗塞與急性腦中風患者；後者於患者進行心導管檢查可即時觀測血液流向，血管病變原因無所遁形。童綜合醫院也捐贈1台心導管X光機給高雄醫學大學，由西門子無償維修、運送，達到產官學合作。

今天上午，童綜合醫院舉辦「童綜合醫院聯手西門子醫療 策略合作啟動暨儀器捐贈典禮」，台中市衛生局副局長陳麗娟、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠，立法院副院長蔡其昌服務處與台中市議會張清照議長服務處、副議長顏莉敏服務處派代表出席致意。

西門子醫療副總裁邱禎祥表示，這次童綜合醫院將採購多台先進醫療設備，包括：2台1.5T核磁共振造影設備和2台雙向數位平板心導管X光機，提供高階品質影像檢查服務，並協助醫師進行更精確的診斷，提供病患更好的幫助。

童綜合醫院總院長童敏哲今捐贈一台心導管X光機給他的母校高雄醫學大學，西門子醫療公司將負責維修整理該台設備，並妥善搬遷安裝於高雄醫學大學，供教育訓練使用。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志說，學生在接觸病患前能有儀器精準學習，未來對於患者與院方都是一大福音。

童綜合醫院總院長童敏哲強調，引進業界雙向數位平板心導管X光機2台，可提供高階效能雙向心臟血管攝影，在心導管檢查中可以看到血液即時的流動情形，運用最新型影像處理技術讓血管病變處現出原形，讓檢查更快速、流程更簡易。

而引進2台1.5T磁振造影儀，有針對骨關節磁振可詳細檢查，配備有最先進的多層激發造影技術，縮短檢查時間、獲得高品質的影像；急診將設置一台1.5T磁振造影儀，針對急性心肌梗塞與急性腦中風病人，可即時快速掃描檢查和AI分析功能來儘速提供治療。

童綜合醫院與西門子醫療合作，設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，院方今也捐贈1台心導管X光機給高雄醫學大學，造福學子。記者林佩均／攝影
童綜合醫院與西門子醫療合作，設置高階設備1.5T核磁共振造影設備和雙向數位平板心導管X光機各2台，院方今也捐贈1台心導管X光機給高雄醫學大學，造福學子。記者林佩均／攝影

醫學 腦中風 患者

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