迎東南亞潑水節 醫教2防蚊成分保護力比一比

東南亞將迎新年潑水節，不少旅客前往同歡，新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，出國注意病媒蚊疾病、腸胃道疾病及猴痘預防，並比較2大防蚊液成分保護力，供選擇參考。

今年的宋干節（Songkran）落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，俗稱潑水節的泰國新年宋干節過去3年因為疫情無法舉行大型活動，今年是疫情後節慶活動首度全面回歸，泰國政府預估外國觀光客人次可回到2019年的6成水準。

衛福部疾管署近日發布新聞稿提醒，據統計，台灣今年截至4月10日，累計23例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，個案感染地均為東南亞及南亞國家；近一個月新增病例感染國家為泰國3例、馬來西亞3例、越南3例、印尼1例及馬爾地夫1例。

泰國、緬甸等多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情。彭仁奎接受媒體聯訪時表示，台灣民眾赴東南亞國家旅遊期間，在戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

防蚊液挑選是一門學問，彭仁奎介紹，防蚊液成分有2種，第1種是敵避（DEET），防護力約2至12小時，是目前較廣泛使用的防蚊成分，衛福部建議2個月以下嬰兒不宜使用；第2種為派卡瑞丁（Picaridin），防護力約5至12小時，皮膚刺激性較低，幾乎無色無味，但環保署規定2歲以下不宜使用。

許多家長不喜歡幼童使用含化學成分防蚊液，彭仁奎提醒，花草提煉的天然精油防蚊效果差，流汗就會散失，在非登革熱疫情的台灣使用，勉強能避免被蚊蟲叮成「紅豆冰」，到了病媒蚊非常多的疫區幾乎沒有幫助。2個月以上幼童可安心使用敵避，建議選擇10%至20%低濃度產品。

除了防病媒蚊，彭仁奎說，民眾如前往衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，台灣近年糞口傳染的A型肝炎發生率大幅下降，30歲以下族群幾乎沒有抗體，不建議生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類應煮熟再吃，常以肥皂或乾洗手液洗手，避免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。

另外，彭仁奎表示，近期泰國也出現猴痘（Mpox）確診案例。國際猴痘疫情以密切接觸人際傳播為主，建議避免出入可能與不特定人士密切接觸高風險場域，如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，入境時應主動告知疾管署檢疫站。

彭仁奎說，民眾如規劃前往泰國等新南向國家，可於出發前2至4週向新南向人員健康服務中心聯繫，或至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。