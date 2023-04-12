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家庭看護工落跑「遞補空窗期3個月」雇主怨 勞動部：下修至1個月

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春。記者葉冠妤/攝影

現行就服法規定，家庭看護工若失聯，即便不可歸責於雇主，仍需等待3個月的「空窗期」才能申請遞補新移工，長照家庭多次請命取消空窗期限制，多名立委也提案修正就服法第58條。勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會表態，支持縮短遞補等待期，建議家庭看護工縮短至1個月。

許銘春今在衛環委員會報告，針對多名立委提案修正就服法58條，將遞補等待期縮短至1個月、14天等，許銘春說，近年人口結構快速變遷，每年工作人口減少18萬人，且國人就業觀念及習慣均已改變，配合產業需求及國家建設經濟發展，以及基於人道考量、被照顧者家庭的經濟負擔，勞動部支持適度縮短縮短遞補等待期間。

許銘春說，家庭若未能及時遞補看護移工，及居家服務量能有限下，衍生照顧需求、家庭經濟及人力負擔，甚至導致勞工離職照顧，不利產業勞動力發展，勞動部建議家庭看護工遞補等待期縮短至1個月，其他工作類別則從現行6個月縮短至3個月。

她也提及，內政部移民署先前調查移工行蹤不明主因是雇主要求超時工作、扣薪、未付加班費或勞資關係不睦等，如果遞補等待期取消或過短，雇主遞補移工容易、成本低、易疏於管理、降低法遵強度，道德風險增高，難以控管移工人數。

移工 許銘春 看護

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