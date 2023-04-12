「你被巨木包圍了」全台10大巨木拉拉山占一半

拉拉山森林遊樂區內的巨木群，常是愛山民眾喜愛造訪的地點，農委會林務局委託嘉義大學研究團隊進行調查，發現園區內24棵大型巨木，其中原本認為年齡最大的2800年5號巨木，實際測量樹齡僅848年；而目前拉拉山巨木樹齡最大者，是24號、由4株紅檜合併的巨木，樹齡為1495年。

拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，這是國家第19個森林遊樂區，也是面積第二小的森林遊樂區，有81.59公頃，位於桃園復興區北橫上巴陵，園區終年雲霧繚繞，動植物生態資源豐富，保留繁茂的原始林相及紅檜、台灣扁柏巨木群，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。

林務局新竹林管處長夏榮生表示，目前已完成阿里山、大雪山及拉拉山國家森林遊樂區巨木樹齡檢測工作，這三個區域裡面，10大巨木中拉拉山森林遊樂區占了5株，24棵列名的巨木中，有7棵超過千歲；其中僅有一棵是扁柏，其他都是珍貴紅檜。

夏榮生表示，全世界檜木分布只有在北美、日本及台灣的雲霧帶才會有，因此，拉拉山的檜木森林是很珍貴的；園區內還有一百多棵巨木胸徑一公尺，遊客走在巨木林中，「好像被巨木群包圍了」，不是人包圍著巨木，而是所有的巨木包圍著你，這感受完全不一樣。

林務局表示，胸高樹圍最大的是由4株紅檜合併而成的18號巨木，有20.8公尺，樹齡1214年，約13人才能合抱。研究調查結果也顯示，園區24株編號巨木中，編號4、7、9(台灣扁柏)、17號均是單株無合併的巨木，其中樹齡最大者是17號巨木，有1478年。