高鐵14日開賣母親節疏運售票 另推大學生5折孝親列車

迎接母親節疏運，台灣高鐵5月12日至15日加開42班次，4月14日凌晨零時起開放購票。另外，5月12日、15日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

台灣高鐵指出，5月12日至15日加開42班次（南下26班、北上16班），總計4天提供656班次列車的旅運服務，4月14日凌晨零時起開放購票。此外，服務大學生搭乘高鐵快速返家，陪伴媽媽更多時間，在5月12日、5月15日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

台灣高鐵表示，旅客可多加利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購母親節疏運期間所需車票。

台灣高鐵提醒，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，若學生證無當學期註冊章，或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。