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影／依親移工解決農業缺工 勞長：農委會試辦「類打工度假」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會報告勞動部業務。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今在立法院衛環委員會報告勞動部業務。記者葉冠妤/攝影

台灣農業缺工問題嚴峻，民進黨立委蔡培慧日前呼籲開放新住民的父母、兄弟姊妹等採「依親移工」方式來台打工。勞動部長許銘春今受訪表示，勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組在3月已同意讓農業移工增額至1萬2000人，依親打工也不失為解決農業缺工的方法，將由權責機關農委會規畫試辦類似打工度假的方案，勞動部再從旁協助。

許銘春今赴立院衛環委員會報告勞動部業務，她在會前會訪談及依親移工時說，依親移工不失為解決農業缺工的方式，迅速可行的做法應該是由權責機關農委會規畫類似打工度假的方式，採國對國簽署協定試辦，她也已跟農委會主委陳吉仲討論過，陳吉仲認為可行，也願意試辦、擬定相關計畫，勞動部則會從旁予以協助。

此外，許銘春也說，跨國勞動力政策小組在3月開會時，已由勞資政學代表討論同意讓農業移工引進名額從現在的6000人增加至1萬2000人。

至於各行各業都喊缺工，是否有可能陸續開放引進移工？許銘春強調，開放移工引進需要評估薪資條件、缺工整體情勢考量等，需經過評估、討論，觀光旅宿、營造業都都缺工嚴重，勞動部除跟交通部觀光局、內政部營建署合作推動專案媒合人力協助方案，目前國內中高齡、二度就業婦女、失業等弱勢勞工也透過獎勵補助等方式，讓這些勞動力引入缺工市場，希望企業主接受本國人力，盡量把工作機換留給本國人。

移工 勞動部

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