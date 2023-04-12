拉拉山森林遊樂區18日開園 與在地居民共榮接駁

拉拉山國家森林遊樂區即將在4月18日開園，這是國家第19個森林遊樂區，也是面積第二小的森林遊樂區，有81.59公頃。

拉拉山森林遊樂區位於桃園復興區北橫上巴陵，園區終年雲霧繚繞，動植物生態資源豐富，保留繁茂的原始林相及紅檜、台灣扁柏巨木群，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。

由於新改建的遊客管理中心距離入口處有2.8公里，加上園區內停車空間狹小，因此社區居民組成「拉拉車隊」接駁。

司機吳政華表示，拉拉山國家 森林遊樂區海拔1600公尺，巨木群集中，涵養量全台之冠。其中以紅檜為主，從入口處到巨木群有2.8公里，裡面停車空間不足百台，遊客入園大多靠車隊接駁。

他表示，車隊由社區發展協會組成目前約有40台，身穿制服，遊客搭車安全安心，沿途車程約15分鐘，有時可見不少野生動物，包括山豬，山羌，山羊，或著藍腹鷴。

吳政華說，對開園當地居民來說很期待，即將進入五月桃的季節，歡迎遊客上山。