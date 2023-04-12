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東北季風、熱帶低壓 天氣風險公司：晴雨交替北部氣溫上上下下

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師李至晟說，昨生成的熱帶低壓外圍水氣使迎風面東半部周四降雨頻率增高，周五熱帶低壓進入南海並減弱，環境風向由偏東轉成偏南，各地高溫30度以上。圖／本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師李至晟說，昨生成的熱帶低壓外圍水氣使迎風面東半部周四降雨頻率增高，周五熱帶低壓進入南海並減弱，環境風向由偏東轉成偏南，各地高溫30度以上。圖／本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天白天東北季風增強，明天清晨減弱，又會進入一輪短暫的回暖天氣。昨生成的熱帶低壓外圍水氣使迎風面東半部周四降雨頻率增高，周五熱帶低壓進入南海並減弱，環境風向由偏東轉成偏南後，天氣更暖，各地高溫30度以上。

李至晟指出，今天白天東北季風增強，中午前天氣還不錯，下半天基隆北海岸到宜蘭花蓮將有短暫雨機會，也變得比較濕涼，其他地區除沿海風浪增大，沒有顯著感受，中南部平地高溫還是會來到接近30度，內陸有局部30度以上高溫，有初夏感覺。

李至晟說，這波東北季風明天清晨減弱，又進入一輪短暫的回暖天氣。昨天生成今年第一號熱帶低壓，目前中心接近菲律賓陸地，對流衰弱中，明天就要通過呂宋島，未來增強為今年第1號颱風的機會不大，但外圍水氣會使得迎風面東半部周四降雨頻率增高。

到了周五熱帶低壓進入南海並減弱，另一方面環境風向由偏東轉成偏南後，不再直接吹襲東海岸，天氣更暖、更穩定，各地高溫都會來到30度左右，中南部內陸甚至局部35度，午後深山區有零星對流發生機會，相當悶熱。

李至晟指出，預估周六白天雨區很快地由西向東掠過台灣。預測北部山區雨勢最明顯，越往南、越往平地雨勢越不明顯，大概只有中部以北降雨，南部只有雲量增多。

但北部高溫會顯著下滑到20-23度，中南部高溫稍微下降到25-30度。夜間快速轉乾，北部低溫短暫下探15-17度；周日白天回復晴朗穩定天氣，北部高溫又會回到25-27度，中南部更高。

李至晟說，目前看來下波鋒面可能會在下周四報到，在下周三前天氣大致穩定，還是要持續節約用水。

高溫 東北季風

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