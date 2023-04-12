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北東下午短陣雨降溫 吳德榮：明後晴暖如夏、周六下雨

北東下午短陣雨降溫 吳德榮：明後晴暖如夏周六下雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
示意圖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地仍晴朗穩定、晝暖夜涼。本報資料照片
示意圖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地仍晴朗穩定、晝暖夜涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地仍晴朗穩定、晝暖夜涼；下午起迎風面水氣略增，北海岸、東北部轉偶有局部短暫降雨的機率，北台高溫微降。各地區平地氣溫：北部16至28度，中部17至31度，南部17至34度，東部15至32度。

吳德榮在今天「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，截至4：53本島縣市平地最低氣溫為花蓮(壽豐鄉)的15.1度；其他各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)15.9度，中部(嘉義東區)17.5度，南部(高雄內門區)17.2度。

他指出，最新模式模擬顯示，明日周四及周五(13、14日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」，北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右，早晚仍微涼。

吳德榮說，周六鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部轉有局部陣雨；晚上鋒面遠離，天氣好轉。下周日起至周二(18日)各地晴朗穩定、還會更熱，為白天「熱如盛夏」，北台高溫達32度，南部高溫35度以上、早晚涼，日夜溫差極大。

至於中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶性低氣壓在菲律賓東方近海向西北西進行，將登陸菲律賓，受地形破壞，強度減弱。最新(11日20時)歐洲系集模式(ECMWF)50次的模擬路徑分布顯示顯示，熱帶性低氣壓登陸菲律賓後，將進入南海或向北迴轉，強度將進一步減弱消散，對台無影響。

高溫 吳德榮 菲律賓

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