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衛福部成立藥品供應中心 基層籲應釐清真正原因

中央社／ 台北11日電
為解決缺藥問題，衛福部成立「藥品供應通報處理中心」，衛生福利部部長薛瑞元（右）、食品藥物管理署署長吳秀梅（左）出席。記者曾吉松／攝影
為解決缺藥問題，衛福部成立「藥品供應通報處理中心」，衛生福利部部長薛瑞元（右）、食品藥物管理署署長吳秀梅（左）出席。記者曾吉松／攝影

缺藥危機席捲全球，衛福部成立藥品供應通報處理中心因應。基層醫師及藥師代表今天呼籲，缺藥不只藥品短缺，還有藥價問題，且不同層級醫療院所與藥局也面臨不同狀況，應釐清。

缺藥樣態愈來愈多元，衛生福利部長薛瑞元今天宣布「藥品供應通報處理中心」正式啟用，整合擴大西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台。

中華民國基層醫療協會理事長林應然告訴中央社記者，目前缺藥的狀況主要是必須到處叫藥，且到貨量也不多，屬於「相對性缺藥」，雖然部分有替代用藥，例如氧化鎂沒了，還有其他軟便劑可取代。

然而醫院跟藥廠之間有合約，林應然說，藥品優先供應給醫院，否則就會挨罰，診所與社區藥局通常都是有需要才叫貨，事實上先決條件是藥量充足，藥不夠才會有供應的優先順序問題。

他直言，缺藥問題不只是藥品的缺乏，還有因為藥價太低，廠商根本不太願意製造，「這就不是缺藥，而是沒藥」。

至於健保署長石崇良表示將根據狀況適度調整藥價。林應然認為，雖然會有一定作用，健保署也強調會保證藥品地板價，最根本問題在於健保是總額支付制度，若不投資更多醫療資源，全民也只能享受有限的服務。

衛福部食品藥物管理署長吳秀梅稍早在記者會中回應相關議題則說，若整個藥品的供應量都不夠，會要求供應端適當分配，讓各醫療院所及藥局都有藥品可調劑。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，政府居間協調是可行的，3年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛爆發時，也曾發生各級醫療院所搶藥問題，藥廠的產能或進貨量都有限，當一家醫院突然增加叫貨量，就會產生排擠效應，便是透過協調方式處理。

他強調，仍應先釐清到底是真缺藥還是假性缺藥，例如政府今天公布目前收到20件西藥短缺通報，但社區藥局回報的訊息卻不止20件，兩者間有落差。

此外，黃金舜表示，大型醫院、區域醫院通常是直接跟代理商、藥廠簽訂供應合約，診所跟藥局則多半透過跟盤商訂藥，供應系統不一樣，供應量分配不均，也有可能是盤商進貨量少、議價空間有限，價格壓不下來連帶影響進貨意願，結果就導致用藥端短缺，要了解真正原因。

健保 衛福部 薛瑞元 吳秀梅 石崇良 醫師

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