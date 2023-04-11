搭ChatGPT浪潮「虛擬人」再進化 數字王國執行長謝安：是產業革命也是商機

在經歷了3年疫情洗禮，到近期ChatGPT人工智慧對各產業的衝擊來勢洶洶，有間公司卻逆勢乘風而起，好萊塢知名視效公司「數字王國」透過早在2008年起即開始研發的「虛擬人」技術，不僅在危險動作場景中擔任演員的虛擬替身、結合遊戲引擎與機器學習技術讓已經過世的名人重現大眾眼前，更在疫情期間解決了好萊塢影藝產業無法將像往常一樣將所有演員、工作人員集結在片場拍片的困境，甚至取代過往特效化妝技術，讓演員可以更專注在表演上，持續以新的商業模式顛覆整個產業。

雖然AI將讓所有人都失業的言論令許多悲觀論者繃緊神經，但來自台灣的數字王國執行長謝安指出，「目前看來，最核心的創意人員、擁有創新思維、不停想出新的解決方案的人，短期之內可能不用太擔心這個問題。不過，我們仍要保持警戒，因為AI超乎想像的發展速度，也可能會導致任何人都可以被AI取代。」

數字王國身為引領虛擬人技術發展先驅，謝安表示，「這波ChatGPT-4浪潮我們當然也沒有置身事外，將生成式AI加上虛擬人技術的模型正在訓練中，賦予虛擬人思維能力，進入虛擬人的全新境界。於此同時我們也要思考許多同時衍生的問題，包括如何讓AI辨別網路資料庫的真偽、正確性，以及人性善惡標準等更深層的道德問題。」