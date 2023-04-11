「台灣愛迪生」開創新療法 17名巴金森氏症病患告別行動不便

台北科技大學榮譽教授林宏裕罹患巴金森氏症後投入研發，成功開創全新非侵入性療法，不僅親身嘗試，成功擺脫輪椅，現在能跑步、跳舞，臨床研究已幫助17名病患告別行動不便。

有「台灣愛迪生」之稱的林宏裕從沒想過2010年的一場病，翻轉了他的人生。巴金森氏症患者絕大多數會走向失能，隨著病程逐漸嚴重，林宏裕也開始以輪椅代步，但他並未因藥物副作用放棄治療，反而是投入其他新療法的研發，成功擊破巴金森氏症中多巴胺神經元障礙問題。

這項治療透過低能量近紅外線光療搭配氫水補充，直接從源頭著手、活化已受損的神經細胞元，林宏裕親身體驗，不只成功甩掉輪椅，還能和一般人一樣跑步、跳社交舞，雙和醫院臨床研究也證實其有效性，相關成果已發表在國際醫學期刊Medicine，醫界認為這項發明將有望逆轉巴金森氏症。

衛生福利部雙和醫院神經內科主治醫師胡朝榮表示，巴金森氏症是常見的神經退化性疾病，據健保資料庫最新統計，全台巴金森氏症患者近8萬人，甚至每100名長者就有1人罹病，雖巴金森氏症好發於60歲左右，但並非老年人專屬疾病，40歲以下民眾也可能罹病，早發性患者占2%至10%。

胡朝榮說明，巴金森氏症是因為神經細胞受損，導致多巴胺分泌不足，當體內多巴胺濃度低於正常人50%，就會引發典型臨床症狀動作功能障礙，一開始容易出現手腳顫抖、僵硬、動作緩慢、步態不穩，且臉部容易沒有表情或不自覺流口水。

胡朝榮說，因為巴金森氏症初期不易察覺，很多民眾容易誤以為是老年人功能退化所致，往往等到症狀嚴重影響日常生活時，到醫院檢查後才確診，多數患者確診時病程已經是中晚期，提醒一旦出現上述2個以上症狀，就應留意可能是巴金森氏症。

巴金森氏症治療現階段面臨藥效衰退、副作用等瓶頸，林宏裕耗時7年研究，透過低能量近紅外線光療（PBM）活化受損細胞，補充氫水避免細胞過度破壞老化，雙和醫院神經科主治醫師鄔定宇說，臨床研究證實，連續使用2週、早晚各15分鐘的治療，改善17名患者運動障礙問題。