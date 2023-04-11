受不了！蛋價狂飆17個月，外食費也連漲21個月

主計總處今天公布3月消費者信心指數（CPI）年增率2.35%，較2月回跌0.08個百分點，主因去年3月基期高，但食物類、房租等價格持續上漲，尤以雞蛋價格年漲26.52%最驚人，連續17個月年漲幅兩位數，3月更單月飆升17.75%，帶動3月外食費年增率飆上4.08%，不但連續21個月上漲，且漲幅擴大，主計總處官員坦言「大家會感覺外食壓力很大。」蛋價飆升也讓17項重要民生物資年增率衝上6.12%，市井小民感受沈重的通膨壓力。

主計總處綜合統計處專門委員會曹志弘表示，國際農工原物料若持續下跌，有助緩解輸入性通膨壓力，但國內物價壓力短期仍大，第二、三、四季年增率都在2%左右，比第一季紓緩，但是否大幅縮小，要看農工原物料價格能否反映到終端商品，5月會有最新全年預測。至於4月受雞蛋及肉類價格影響，4月CPI年增率會與3月相當。

今年1月CPI受到春節因素影響，年增率大漲3.05%，外界擔憂通膨再次升溫；2月CPI年增率雖回落到2.43%，主要是農曆春節連假因素消限，抵銷部分漲幅。3月在去年高基期效應下，原本認為可望大幅回檔，沒想到但3月CPI年增率2.35％，只較2月2.43%小跌0.08個百分點，主要來自雞蛋價格大漲。

曹志弘表示，原本預期外食費高點是去年第三季，去年底後月增率應該趨緩，但今年以來月增率一路從0.49%、0.52%擴大到3月的0.65%，遠高於過去月增率約0.15%-0.2%，「所以大家會感外食壓力很大。」其中西式早餐月漲2.26%、中式米食漲0.74%、中式麵食漲0.83%，因為都是國人經常接觸的項目，外食壓力不但沒有縮小，反而還在擴大中。

他說，17項重要民生物資年漲6.12%，很大原因來自飼料成本上升，包括雞肉及豬肉價格上漲，且有些原物料如黃豆3月才下跌，造成沙拉油調理油價格可能要一段時日才會反映；其他如紙漿下跌反映到衛生紙價格，或是小麥原物料價格下跌反映到麵包、麵粉等，都要時間，相信如果國際原物料持續下跌，有助紓緩輸入性通膨壓力，未來物價壓力會比較小。