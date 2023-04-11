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經歷4次流產 婦人靠這治療連生2健康寶寶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯。圖 ／醫院提供
奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯。圖 ／醫院提供

經歷4次流產，被診斷為不明原因反覆性流產的1名婦人，經醫師進行減敏治療，成功生下2名健康寶寶，醫師表示，若多次反覆性流產又找不到原因，可考慮夫妻一起接受免疫學檢查，約6成可順利產下健康嬰兒

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯今表示，這名婦人現年38歲，先前4次懷孕都在約7、8周時流產，經多次檢查卻找不出確切原因，夫妻兩人身心靈都面臨很大負擔。

後來經醫師建議，接受免疫學檢查後，發現婦人和丈夫人類白血球抗原（HLA）高度相符，可能是反覆性流產原因。

她表示，婦人經接受減敏治療不久再度懷孕，順利產下1名健康嬰兒，之後又接受1次減敏治療，又成功產下第2個寶寶，揮別多年來陰影。

蕭存雯表示，根據美國生殖醫學會2020年統計資料，約有2%育齡夫婦受反覆性流產困擾，其中約一半可找到原因；如先天性血栓疾病、解剖構造異常、甲狀腺功能異常和內分泌失調等，另一半被歸類於不明原因反覆性流產。

她表示，若多次反覆性流產又找不到原因，可考慮夫妻一起接受免疫學檢查，若確認為免疫機能異常造成，再評估是否接受減敏治療，減敏治療是將丈夫血液中的淋巴球分離出來，分次打到妻子的皮下組織，逐步促進母體產生阻隔性因子，以適當引發免疫調節反應，藉此增加活產機率。

蕭存雯說，奇美醫學中心統計2010至2021年接受免疫學檢測的反覆性流產夫婦200多對，其中約35%具HLA高度相容性，並安排減敏治療，接受治療夫婦中，約6成順利產下健康嬰兒。

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