明變天飄雨！周六再迎鋒面 這天恢復晴朗好天氣

明天東北季風增強，中央氣象局最新預報指出，大台北等地區會有零星飄雨機率，到了周四東北季風減弱，周六則是天氣明顯變化一天，鋒面通過，在中部以北、東半部地區、南部山區會有短暫陣雨和梅雨，但鋒面快速通過，即使是梅雨，帶量雨量仍有限。

中央氣象局預報員葉致均指出，明天中午後，東北季風增強，大台北 、東半部地區、中部以北山區，會有零星飄雨機率，但水氣不多，降雨情況不明顯。

周四東北季風減弱，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫陣雨。

葉致均說，周六天氣明顯變化，鋒面通過，中部以北、東半部地區、南部山區會有短暫陣雨和梅雨。不過，這個鋒面快速通過，即使是梅雨，帶量雨量仍有限；到了周日，各地恢復多雲到晴；16日至18日則是多雲到晴。