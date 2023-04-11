汪小菲拒破冰大S S媽動向、姊姊心情？小S這樣回應了

汪小菲和大S離婚後，曾來台在S Hotel和小孩、S媽碰面，但拒絕破冰大S；日前S媽並曾在接受《三立新聞網》受訪時透露，帶小S和汪小菲碰面是大S授意，而今日小S出席精品記者會時則無預警被問及S媽與姊姊大S的心情，並巧妙給出回應。

當被問及姊姊與媽媽心情時，小S先回答S媽近日常跑獅子會聚會，但繼續被問到灣雩姊姊大S心情如何時、小S則話鋒一變轉「cue」隔壁歌手黃宣「他最清楚我姊心情」；高反應的黃宣則巧妙接球，表示真的有不少粉絲認真跑去他粉專留言「姐夫」，甚至問黃宣何時要推出韓文單曲？