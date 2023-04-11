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遭李敖女兒大批「餐桌禮儀噁心」 小S高EQ反擊了

汪小菲拒破冰大S S媽動向、姊姊心情？小S這樣回應了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
小S與黃宣今日一同出席Balmain記者會，當被問及姊姊大S、媽媽心情時，展現出四兩撥千斤的回答技巧。記者沈昱嘉 / 攝影
小S與黃宣今日一同出席Balmain記者會，當被問及姊姊大S、媽媽心情時，展現出四兩撥千斤的回答技巧。記者沈昱嘉 / 攝影

汪小菲和大S離婚後，曾來台在S Hotel和小孩、S媽碰面，但拒絕破冰大S；日前S媽並曾在接受《三立新聞網》受訪時透露，帶小S和汪小菲碰面是大S授意，而今日小S出席精品記者會時則無預警被問及S媽與姊姊大S的心情，並巧妙給出回應。

當被問及姊姊與媽媽心情時，小S先回答S媽近日常跑獅子會聚會，但繼續被問到灣雩姊姊大S心情如何時、小S則話鋒一變轉「cue」隔壁歌手黃宣「他最清楚我姊心情」；高反應的黃宣則巧妙接球，表示真的有不少粉絲認真跑去他粉專留言「姐夫」，甚至問黃宣何時要推出韓文單曲？

而當黃宣被問到自覺和「姐夫」具俊燁各自特色時？黃宣先沈默些許但隨即高速反應，「一定有人覺得real的『姊夫』（具俊燁）比較帥、但也有可能有人覺得我比較帥，如果他比較帥是他的事、如果覺得我比較帥那就是我的事情。」展現出不輸小S、高EQ的回答智慧。

由於曾有網友認真稱黃宣為「姐夫」具俊燁、並問他何時推出韓文單曲，今日黃宣則展現智慧回應，並讚姐夫「一定比我壯」。記者沈昱嘉 / 攝影
由於曾有網友認真稱黃宣為「姐夫」具俊燁、並問他何時推出韓文單曲，今日黃宣則展現智慧回應，並讚姐夫「一定比我壯」。記者沈昱嘉 / 攝影

獅子會 記者會 聚會

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