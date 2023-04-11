汪小菲拒破冰大S S媽動向、姊姊心情？小S這樣回應了
汪小菲和大S離婚後，曾來台在S Hotel和小孩、S媽碰面，但拒絕破冰大S；日前S媽並曾在接受《三立新聞網》受訪時透露，帶小S和汪小菲碰面是大S授意，而今日小S出席精品記者會時則無預警被問及S媽與姊姊大S的心情，並巧妙給出回應。
當被問及姊姊與媽媽心情時，小S先回答S媽近日常跑獅子會聚會，但繼續被問到灣雩姊姊大S心情如何時、小S則話鋒一變轉「cue」隔壁歌手黃宣「他最清楚我姊心情」；高反應的黃宣則巧妙接球，表示真的有不少粉絲認真跑去他粉專留言「姐夫」，甚至問黃宣何時要推出韓文單曲？
而當黃宣被問到自覺和「姐夫」具俊燁各自特色時？黃宣先沈默些許但隨即高速反應，「一定有人覺得real的『姊夫』（具俊燁）比較帥、但也有可能有人覺得我比較帥，如果他比較帥是他的事、如果覺得我比較帥那就是我的事情。」展現出不輸小S、高EQ的回答智慧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言