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新冠肺炎迎解封 感染症醫學會揭不接種疫苗四迷思

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
台灣感染症醫學會與台灣家庭醫學醫學會、中華民國糖尿病衛教學會、台灣老年學暨老年醫學會，共同呼籲民眾遵循政府的「疫苗+1 」防疫政策，提升保護力。左起為中華民國糖尿病衛教學會王治元、台灣老年學暨老年醫學會理事長李龍騰、台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰、台灣感染症醫學會理事長王復德、疾管署副署長羅一鈞、棒球國手林子偉。記者楊雅棠／攝影
台灣感染症醫學會與台灣家庭醫學醫學會、中華民國糖尿病衛教學會、台灣老年學暨老年醫學會，共同呼籲民眾遵循政府的「疫苗+1 」防疫政策，提升保護力。左起為中華民國糖尿病衛教學會王治元、台灣老年學暨老年醫學會理事長李龍騰、台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰、台灣感染症醫學會理事長王復德、疾管署副署長羅一鈞、棒球國手林子偉。記者楊雅棠／攝影

歷經三年多的新冠肺炎疫情趨緩，台灣感染症醫學會學會理事長王復德表示，民眾對疫苗接種存在四大迷思，包括接種疫苗易出現副作用、年輕不會染疫、即使確診也是輕症以及已打過多次疫苗已不想再追打。但他強調，持續降低新冠肺炎中重症和死亡風險是現階段的重要關鍵，加上病毒持續變異，應加強次世代疫苗接種。

感染症醫學會今年3月針對20歲至79歲民眾，共1175人進行問卷調查，有三成民眾認為自既不會確診，當中有將近八成是未滿60歲的青壯年族群。認為自己不會確診的原因最多為自己很重視防疫，例如會戴口罩，佔61.6％、第二名為對自己的免疫力有下印新，第三為每天感染新冠肺炎人數持續下降；但定期接種疫苗者僅佔27%。

根據統計，未感染新冠肺炎者中有八成都是接種過1劑以上疫苗者，一劑都沒打的只有6%；而根據指揮中心公布的資料，死亡者中約有七成為打滿3劑疫苗。

王復德表示，針對新冠肺炎疫苗的四大迷思，第一是認為施打疫苗後易出現副作用。但事實上疫苗至今接種約6千萬劑，不良事件通報率僅萬分之三，其他疲倦或肌肉痠痛等常見輕微副作用則在數天內就會緩解。二是認為年輕就不會染疫，但根據去年1月到今年3月15日統計的本土病例，20歲至59歲佔所有個案62.6％；加上青壯年為社會中堅份子，一但染疫對社會經濟活動等影響甚大。第三和第四項迷思則分別是認為即使確診也是輕症，以及認為已打過多劑疫苗就不想繼續再打。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元則表示，若一劑疫苗都沒打，尤其是長者、有慢性病史等患者，非常容易引發重症。他表示，曾有一位醫病關係已20年左右的病人，糖化血色素都控制良好。但有一次該回來追蹤時卻沒回診，沒想到後來接到通知，該名病人兩個禮拜前在醫院過世。因為一劑疫苗都沒打，第一次感染新冠，兩週後就過世。

加上現在確診不需隔離且社會活動活絡，高危險族群生活恐將暴露在新冠肺炎病毒中，施打次世代疫苗可助降低61.5%住院與死亡風險。

指揮中心從3月6日起舉行「疫苗加一」活動，盼能提升社區防護力。提供「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納次世代疫苗」的三類對象接種。王復德表示，新冠肺炎疫苗保護效果會隨時間下降，依循政府建議接種「次世代疫苗」，才可以維持保護力、降低重症與死亡風險。

次世代疫苗 新冠肺炎 確診

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