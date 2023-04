歌謠「一暝大一吋」是真的？專科醫師圖解孩童睡好、成長好的關鍵

圖/陳奕成醫師 提供

「嬰仔嬰嬰睏,一暝大一吋……」是民眾耳熟能詳的歌謠,但小孩子真的可以「一暝大一吋」嗎?禾馨民權婦幼診所專科醫師陳奕成分享,單靠一夜好眠就換得孩子的「有感」成長當然是比較誇張的說法,但兼具足夠睡眠與良好睡眠品質,的確是成長的重要關鍵。除了提醒生活習慣,陳奕成醫師更用懶人包圖解方式,幫助爸媽從專業角度簡單掌握孩子健康成長的要點。

成長要先有一夜好眠 小孩不願睡 醫師建議「這樣做」睡眠為什麼對成長而言這麼重要?進入深層睡眠期後,人體會分泌生長激素,進而帶動骨骼及肌肉組織成長。陳奕成醫師表示,生長激素分泌會在深夜一、兩點達到巔峰期,也有研究¹發現如果熬夜晚睡(深夜一、兩點才入睡),生長激素分泌高峰只會有早睡(晚上十點入睡)的一半,且良好睡眠品質也有助分泌更多生長激素,因此提醒家長重視睡眠的重要性,並注意孩子是否有準時上床睡覺,避免影響成長。

圖/陳奕成醫師 提供

天然舒眠食物—鮮奶睡前多跑跳放電、唸故事書是許多家長哄睡孩子的方式,陳奕成醫師分享,要幫助孩子舒眠也可以嘗試喝鮮奶,因為牛奶中富含有鈣質和色胺酸。其中鈣質有安定神經、放鬆肌肉的作用²,而色胺酸在體內可以被合成為血清素和褪黑激素³,前者可以穩定孩子的情緒⁴,後者是調節睡眠週期的重要荷爾蒙⁵,所以鮮奶對於幫助兒童入眠有多方面的好處。

圖/陳奕成醫師 提供

不只「舒眠」也是「成長食物」 鮮奶營養支持成長除了舒眠效果以外,鮮奶含有的蛋白質、鈣質對於孩童成長也有兩大好處:

支持骨骼及肌肉生長 醫師說明,鮮奶中的鈣質是維持健康骨骼的必需元素,而市面上充斥各種鈣質保健品,部分爸媽對於「孩子是否需要額外補充鈣質」抱有疑問。實際上每100mL鮮奶就含有100毫克鈣質,若按照國健署建議每天喝足兩杯鮮奶(一杯240mL),就可以滿足將近一半以上的4-12歲孩童每日鈣質建議攝取量(600~1000毫克);此外,同時還可以以天然方式攝取幫助肌肉生長的蛋白質。

幫助生長激素生成 鮮奶中有多種必需胺基酸,包含白胺酸、異白胺酸、纈胺酸等皆是生長激素的原料,這些胺基酸攝取後會轉化成成長因子(IGF-1)並進一步調節生長激素的作用⁶。陳奕成醫師分享,擔心孩子成長進度的家長常會感到著急,甚至考慮是否安排就診,不過在一般情況下,孩童若能培養規律的睡眠作息,並且補足必需的營養,就可以用更自然的方式支持孩子度過快速成長期。

圖/陳奕成醫師 提供

學童鈣質攝取量僅達標不到一半!醫師鮮奶指引:一天兩份鮮奶、培養睡前鮮奶儀式根據《國民營養健康狀況變遷調查(106-109年)》資料顯示,「鈣質」為國人攝取狀況最差的礦物質,其中處於成長期階段的的7-12歲兒童平均更只達到建議攝取量的五成以下⁷,「通常早餐搭配鮮奶飲用比例高,但晚上的第二杯鮮奶特別容易被忽略。」醫師建議,家長如果要讓孩子在晚間保持喝鮮奶的習慣,可以培養一套自家的睡前儀式,像是固定9點後不接觸3C、嘗試讓孩子以少量多次的方式提高對鮮奶的接受度、躺上床後有一段親子聊天或說故事的時間,讓小孩依照規律順序做好睡前準備,舒服入眠同時也補充到鈣質、蛋白質等營養所需,為成長打下好基礎。

圖/陳奕成醫師 提供

