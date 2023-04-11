30年最大缺藥潮！藥界3大建議能解國安級危機？
30年來最大缺藥潮正席捲台灣！除了軟便劑、口服抗生素等民生必備藥品，坊間也流出高達百種的缺藥名單。這個藥物短缺的難題，究竟該如何拆解？
74歲的許阿嬤患有三高，必須固定到醫院回診領藥。但2個月前，她一如往常拿著處方箋等候領藥，藥師告知暫時無法供給其中一款高血壓藥物，得再等兩個禮拜，令她措手不及。
日前因為全球包材短缺，加上位處波多黎各的製造廠受颶風影響，患者拿不到降膽固醇第一線用藥「立普妥」，最快要到5月才能恢復正常供應。
許阿嬤不是單一案例。近幾年，陸續傳出患者無藥可服的窘境，台灣正面臨「30年來最大缺藥潮」。
對此，中華民國學名藥協會理事長陳誼芬說明，雖然坊間傳出百種缺藥名單，衛福部也公告15種缺藥項目，但就臨床而言，目前確實有缺藥狀況的是軟便劑與口服抗生素。
其中，最明顯的就是從去年底開始嚴重斷貨的氧化鎂（軟便劑），因為沒有相同成分的替代藥品，長期便秘的患者深受其害。
早在去年10月，國內第一線抗生素安蒙西林（Amoxicillin）就開始缺貨，現更傳出國產膠囊主要供應商大豐膠囊因製程被檢出環氧乙烷，影響口服抗生素的產量，形成下一個未爆彈。
除了軟便劑、口服抗生素，接下來可能還有其他藥物斷炊，病人權益受損，更堪稱「國安危機」。
缺藥或缺貨？民眾恐慌拿不到藥
陳誼芬強調，唯有醫師開出處方箋，病患無法取得替代的藥品，才能稱為缺藥，「但現在各種藥物都能找到替代品，只是部分品牌藥在貨架上找不到，應該叫做『缺貨』。」
中華民國學名藥協會名譽理事長、強生製藥董事長黃柏熊則以普拿疼為例，表示如果普拿疼買不到，且擁有同成份乙醯氨酚（Acetaminophen）的其他藥品通通缺貨，「這樣才叫做缺藥。」
醫師公會也提醒患者，若在藥局領不到藥品，可選擇「三同」藥品替代，也就是同成份、同劑量與同劑型，或是改赴大型醫療院所領藥，否則就得請醫師更改處方用藥。
只是，這些後話仍難以消弭民眾拿不到指定或慣用藥品的恐慌。根據了解，衛福部在缺藥問題浮現前，除了未即時監控藥品缺少狀況，也沒有追蹤原物料短缺、貨運時間延遲等全球性問題，因應作為不足。
對於未來可能發生的缺藥問題，製藥業界給出三大建議。
建議一》成立缺藥調貨中心，處方藥品統一分配
首先，大部分業者都認為處方藥應該統一分配。所謂處方藥，就是醫師針對病人的病情開立處方箋，經藥師調劑後交付病人，屬個人的專屬藥品。
陳誼芬說，健保署擁有全台每家醫療院所的每年藥品用量，或可盤點缺藥的藥品再統一採購，針對各醫療院所及社區藥局進行公平分配。
她直言，因為藥廠與大型醫療院所簽約，須提供約定藥品數量，但若遭遇不可抗力因素，如戰爭、天災，導致藥品供應鏈斷鏈，所有壓力都在藥廠。
因此，她建議衛福部必須儘速成立「缺藥調貨中心」，當獲知某家醫療院所缺少某種藥品，或是發現囤積亂象，衛福部就能立刻獲知訊息，同時與藥廠確認生產狀況，避免藥品缺貨惡化。
建議二》監控缺藥原因，並提前預測、因應
缺藥原因相當複雜，舉凡原物料取得不易及缺貨、貨運運送時間與費用增加等等，「但衛福部並沒有盤點所有缺藥的原因，」許多業者對此相當無奈。
黃柏熊以藥品原料來源為例，如果固定供貨的公司停產，藥廠必須另外找尋貨源。但藥廠若要新增藥品料源，與衛福部的審核文件來往須花上半年，後續的安定性試驗、確效作業等等程序還要三個月，相當耗時，所以新的貨源接不上藥品生產時程。
衛福部雖然針對必須藥品，建置缺藥通報平台，預期產生缺口的藥品在半年前就要通報，主管機關才能因應。但，陳誼芬希望衛福部把關藥品時，能完整列出造成缺藥的各種原因，即時預測後續可能發生的問題，並讓業者獲得充足的因應時間。
建議三》藥比糖果便宜！指示用藥不給付
至於指示藥，也就是民眾購買時無須處方箋的藥品，例如常見的普拿疼、斯斯等退熱止痛藥物。因為指示藥的價格受制於健保藥價，有些藥品1顆甚至不到1元，廠商無利可圖，寧可生產保健營養食品。
根據《全民健康保險法》規定，指示藥品不在健保給付範圍，但考量患者用藥習慣，健保上路後持續給付，卻未訂定地板價，遭醫界垢病：「比糖果還便宜」。經過連年砍價，許多藥廠看不見生產利潤，乾脆停產。
生達製藥董事長范滋庭就認為，指示用藥應該回歸自由市場機制。
而新光醫院副院長洪子仁也曾提及，現在看到的缺藥原因和原物料上漲，藥廠生產成本提高等多重因素有關，所以指示用藥應該儘速回歸市場機制，才能增加藥廠生產意願，甚至可減少20億元的健保藥物預算。
扶植本土藥業要有規劃
無論是處方藥或指示藥，在台灣面臨藥品缺口時，往往都是本土藥廠增加人力並加班趕出需求量，但健保給付卻仍不停砍藥價。
相較而言，鄰國南韓在藥業政策上，卻給出許多有利條件來扶植本土藥業，包括減稅、補助研發費用。
除了提供藥業合理利潤或擴大營運的條件，陳誼芬也建議衛福部，本土藥廠與外國藥廠的查廠標準必須一致，許多外國藥廠僅須書面審查，本土藥廠卻都是實際勘查，明顯不公平。
熟知行政機關運作與產業動態的生技中心產業發展處長劉韋博認為，若要扶植製藥產業，衛福部必須關注如何讓本土廠商針對特定需求在國內生產。
他舉例，可以給予特定利潤保障，或是由經濟部工業局主導，減免藥廠稅務或研發經費，增加本土藥廠製藥的誘因。
劉韋博說，美國透過「生物醫學先進研究與開發局（BARDA）」提供一筆經費給特定藥廠，建構缺藥或缺貨的因應體系；若經費有限，台灣也可設立「儲備中心」，一遇到關鍵藥品缺藥、國內無法生產，就可從儲備中心挪移原料藥，支應緊急狀況。
台灣鬧缺藥，首當其衝的是無藥可服的病患，但政府若僅是頭痛醫頭、腳痛醫腳，恐怕本土藥廠再怎麼趕工，也無法補上藥品的缺口。
衛福部短中長期計畫，能緩解藥荒？
針對業者與專家的建議，衛福部食藥署回應，一旦接獲個別廠牌藥品短缺的通報，會將相關資訊公佈於「藥品供應資訊平台」，同步轉知醫療機構及藥局。
而食藥署也全面盤點缺藥問題的根本原因，並制定短、中、長期的作法。
短期策略屬於立即作為，針對臨床需求較高的品項，調度藥廠的生產線，並爭取提前輸入量，並妥善分配各層級醫療機構及藥局，配合臨床端用藥需求。此外，食藥署也會考量疫情、戰爭、通膨等因素，適度調降藥價品項數和調整額度。
中期策略為「建立藥品供應通報處理中心」，針對通報案件進行分類，依據不同缺藥或缺貨的原因擬訂解決方案。
長期策略則是檢討現行健保藥價政策，並檢討藥品支出目標、規劃建立風險管控機制與全國統一採購試辦計畫；而對於必要性藥品，也會給予適當價格保護機制。
同時，食藥署也鼓勵國產學名藥生產，確保原廠藥品短缺時，有國產學名藥加以生產因應。
（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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