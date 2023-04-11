農委會推雞蛋全面洗選再納「3類業者」 學者建議量夠再辦

蛋荒未解，農委會今召開蛋雞產業精進措施專家座談會，農委會主委陳吉仲說，將推動雞蛋全面洗選政策，盼能將國內雞蛋洗選率從50%提高至85%，除現有的七大通路，也預計將早餐店、餐飲、烘焙業者納入為全面使用洗選蛋，今年先試辦，再漸進式推動。

陳吉仲今直言，國內蛋雞產業從產銷到通路都有問題，農委會就是想藉此化危機為轉機，把產業長遠的問題解決。他提及，除原規定要使用洗選蛋的校園、國軍、超商、超市、量販店、大賣場、網購等七大通路外，今年也將擴大納入早餐店、餐飲業者、烘焙業者全面使用洗選蛋，明年將規定入法，會漸進式提高洗選比率，逐步推動，期程將另訂。

不過，不少業者提及洗選蛋推行的窒礙難行之處。台灣卜蜂企業股份有限公司董事長鄭武樾說，產業結構幾十年沒變，有很大問題，蛋農辛苦做，但賺得錢少，業者投資洗選場也都是虧本經營，若照以前方式，恐怕頭痛醫頭、腳痛醫腳，希望官方能正視真正問題、徹底改進制度。

中一食品股份有限公司董事長韓芳豪說，農委會要推全面洗選，必須先增加市場洗選的需求，過去業者採道德勸說，效果有效，若市場對洗選雞蛋需求增加，市場有拉的力量，企業也會更願意投資洗選。

台大動物科學技術系副教授魏恆巍提及，洗選推動期程很重要，現在多是老雞蛋，洗選起來損失率會很高，且現在蛋量也不足，應該等雞蛋的品質好、量夠再推洗選，比較能達到功效。

中興大學生物產業管理研究所所長楊上禾認為，全面洗選有必要性，目前資料無法準確勾稽蛋農報的數量，因此掌握數據跟市場量有落差，若全面洗選就可勾稽。他還說，其實消費者不見得最在乎洗選，而是在乎食安、價格，若全面洗選可搭配政策，不但讓消費者感受到蛋品安全，也能補強數據落差。

中興大學名譽教授許振忠建議，可考慮重建一處洗選中心，把蛋農、蛋商納為洗選中心股東，透過同業和異業結盟，全部成為洗選場的生命共同體，這樣就一定會有蛋可洗，有助政策推動。