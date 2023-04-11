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嘉縣首創骨鬆肌少症智慧聯合照護 長者可免費檢查

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首創骨鬆肌少症智慧聯合照護，縣長翁章梁（中）今天宣布啟動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創骨鬆肌少症智慧聯合照護，縣長翁章梁（中）今天宣布啟動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣開辦骨鬆肌少症智慧聯合照護，今年首度引進先進骨鬆影像判讀系統、肌少症檢查系統，配置行動醫療車上，社區篩檢時長者可免費檢測，也攜手長庚、慈濟醫院骨科，將高風險骨鬆肌少症患者即時轉介，打造篩檢醫療保健一條龍，今天由縣長翁章梁宣布正式啟動，是獨步全台創舉。

根據衛福部2021年統計，國人不健康餘命高達8.47年，人生後期恐失能、臥病在床8.47年，嚴重影響生活品質；而骨鬆及肌少症更是影響高齡長者失能關鍵，台灣約有25%盛行率，嘉義縣55歲以上民眾中，約有7萬8939人面臨骨鬆及肌少危機，增加骨折、失能、死亡等風險。

翁章梁說，嘉義縣幅員廣闊、醫療資源不均，近年力推行動醫療專車，今年首度導入「人工智慧骨鬆影像判讀系統」、「智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統」，提升普篩量能及進階精準檢查，也串聯產官學民聯合照護網，盼為民眾骨鬆肌少把關，讓每個人健康老化。

衛生局長趙紋華說，行動醫療車檢查系統，將在3+1行動醫療、社區複合式篩檢使用，也提升衛生所骨鬆照護專業，同時整合長庚、慈濟2大醫院骨科，將高風險骨鬆肌少症患者，透過科技資通訊平台，建立即時轉介聯合照護，打破公共衛生傳統照護壁壘。

嘉義縣產官學聯手預防骨鬆肌少，嘉義縣政府、長庚醫院、慈濟醫院、中華民國骨鬆醫學會、台塑企業暨王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及長庚大學合作，整合智慧科技及實體醫療，打造骨鬆肌少症聯合照護網。

嘉義縣引進人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統，縣長翁章梁（中）今親自測試。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣引進人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統，縣長翁章梁（中）今親自測試。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣引進人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統，縣長翁章梁（左）今親自測試。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣引進人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統，縣長翁章梁（左）今親自測試。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創骨鬆肌少症智慧聯合照護，引進人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創骨鬆肌少症智慧聯合照護，引進人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統。圖／嘉義縣政府提供

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