嘉縣首創骨鬆肌少症智慧聯合照護 長者可免費檢查
嘉義縣開辦骨鬆肌少症智慧聯合照護，今年首度引進先進骨鬆影像判讀系統、肌少症檢查系統，配置行動醫療車上，社區篩檢時長者可免費檢測，也攜手長庚、慈濟醫院骨科，將高風險骨鬆肌少症患者即時轉介，打造篩檢醫療保健一條龍，今天由縣長翁章梁宣布正式啟動，是獨步全台創舉。
根據衛福部2021年統計，國人不健康餘命高達8.47年，人生後期恐失能、臥病在床8.47年，嚴重影響生活品質；而骨鬆及肌少症更是影響高齡長者失能關鍵，台灣約有25%盛行率，嘉義縣55歲以上民眾中，約有7萬8939人面臨骨鬆及肌少危機，增加骨折、失能、死亡等風險。
翁章梁說，嘉義縣幅員廣闊、醫療資源不均，近年力推行動醫療專車，今年首度導入「人工智慧骨鬆影像判讀系統」、「智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統」，提升普篩量能及進階精準檢查，也串聯產官學民聯合照護網，盼為民眾骨鬆肌少把關，讓每個人健康老化。
衛生局長趙紋華說，行動醫療車檢查系統，將在3+1行動醫療、社區複合式篩檢使用，也提升衛生所骨鬆照護專業，同時整合長庚、慈濟2大醫院骨科，將高風險骨鬆肌少症患者，透過科技資通訊平台，建立即時轉介聯合照護，打破公共衛生傳統照護壁壘。
嘉義縣產官學聯手預防骨鬆肌少，嘉義縣政府、長庚醫院、慈濟醫院、中華民國骨鬆醫學會、台塑企業暨王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及長庚大學合作，整合智慧科技及實體醫療，打造骨鬆肌少症聯合照護網。
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