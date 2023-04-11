流感疫情拉警報增3死 疾管署：呼吸急促應速就醫

流感疫情仍拉警報，衛福部疾管署今天公布新增3例死亡，年齡皆為70多歲，分別為2例男性、1例女性。疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中2例曾接種疫苗，但個案皆有肝腎疾病、慢性肺病、糖尿病等慢性病史，等出現呼吸促症狀時就醫，都已有併發肺炎的情形，經救治仍不幸過世；提醒民眾如出現危險徵兆應盡快就醫。

上周新增8例流感併發重症病例，包括6例A型H3N2、2例A型H1N1，年齡介於10多歲至80多歲，為6例男性、2例女性，發病日介於3月26日至4月6日，其中有6例分別具慢性肺病、腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、高血壓等慢性病史，有7例未接種本季流感疫苗。

另新增3例死亡，年齡皆為70多歲，為2例男性、1例女性，具肝腎疾病、慢性肺病、糖尿病等慢性病史。林詠青表示，三位一開始都是發燒、症狀、咳嗽有痰等症狀，因呼吸急促送醫，就醫時已發現併發肺炎情形，檢驗流感陽性，經救治後仍不幸過世：從出現症狀到死亡約一至二周。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次略降至4萬5899人次，但可能是受連假部分門診休診影響。不過流感疫情近期趨勢仍持平。近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

本流感季自去年10月1日起截至今年4月10日流感併發重症病例累計78例，包括64例A型H3N2、9例A型H1N1、1例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占41%，91%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史。其中死亡17例，包括15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型，88%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。

疾管署指出，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

另至4月30日，病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。