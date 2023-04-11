山佳站長讓無照者操作號誌 台鐵：主管負督導不周議處

台鐵太魯閣事故甫屆滿兩年，爆出台鐵山佳站郭姓站長違反行車運轉規定，讓未受過訓練的人操作號誌。台鐵坦言確有此事，將給予重懲，已調整職務降調為其他車站旅客副站長，明提考成委員會審議，上級主管亦負督導不週責任議處。

台鐵指出，路線號誌由調度中心控制，月台號誌則由站長、副站長或受過訓練的運轉員操作，用意是先監看月台情形，透過綠燈顯示，讓列車司機了解可再啟動列車行駛。將深切檢討該案，落實安全改革，以確保行車安全。

台鐵表示，山佳站長郭員指派未具運轉資格人員開車，將予記過嚴懲，並在明天提考成委員會審議，上級主管亦負督導不週責任議處。

台鐵表示，郭員身為車站主管，未能遵守相關規章辦理行車工作，除行政懲處，已調整職務降調為其他車站旅客副站長，並加強其本職學能訓練。另外，台鐵也將加強各項考核措施，杜絕類此情事發生。