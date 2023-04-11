首例麻疹病例入侵 30多歲男曾到泰國旅遊

國內出現首例境外移入麻疹個案，為北部30多歲男性，自泰國入境。衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，麻疹可透過空氣傳播，傳染力高。雖學齡前兒童曾接種過MMR疫苗，但抗體恐因時間衰退，建議1981年前出生民眾若需頻繁出國或前往流行地區，可至旅遊門診評估自費接種疫苗。

國內新增境外移入麻疹病例，於今年3月17日至22日至泰國旅遊，4月3日有發燒、4月5日出現紅疹等症狀，於4月5日就醫並住院隔離治療，經通報檢驗於今日確診；個案目前已出院返家，其密切接觸者均無疑似症狀。

衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人，包含醫療院所接觸者32人，將監測至4月23日，衛生單位持續進行相關疫調及防治工作。另個案可傳染期間曾於4月3日至4月5日自駕至宜蘭及花蓮旅遊，由當地衛生局進行疫調及接觸者匡列中。

林詠青表示，麻疹最主要的症狀為發燒、鼻炎、結膜炎，後續頭部開始出現開始紅疹並延伸到軀幹四肢。由於麻疹傳染力強，需要特別注意，尤其嬰幼兒、癌症、免疫缺損者，若感染麻疹病情會比較嚴重，可能會出現細菌性感染併發症，如中耳炎、肺炎、腦炎，嚴重可能致死，致死率約5%至10％。

林詠青說，預防麻疹除了戴口罩、勤洗手外，最好還是接種MMR混合疫苗。目前常規接種對象為學齡前、滿一歲到未滿五歲的小朋友。但接種疫苗後產生的抗體可能會衰退。因此若常出入國境或工作性質常會接觸外國人的民眾，尤其是1981年前出生者，可評估是否還有麻疹抗體，於出發前2至4周評估是否需要自費接種疫苗。

疾管署發言人羅一鈞表示，新冠肺炎疫情迄今，國內僅累計2例麻疹病例。但2019年曾出現141例，其中82例為國內感染，且曾因有國人前往泰國旅遊造成空服員、醫院等幾波群聚事件。另59例為境外移入病例，感染國家以越南19例、泰國16例為多。

國際疫情部分，全球麻疹報告數自去年起逐漸回升，美洲截至3月疑似病例數達去年同期2倍；歐洲奧地利於1月爆發小規模疫情，現已趨緩；亞洲中、南亞疫情持續，東南亞菲律賓、尼泊爾等國今年疫情驟升，印尼亦有區域疫情傳出；非洲疫情持續嚴峻。WHO建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。