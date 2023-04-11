猴痘疫情持續升溫 再增2例本土案例

猴痘疫情持續出現本土個案，衛福部疾管署今天公布2例猴痘個案，分別為新北市30多歲及高雄市20多歲本國籍男性。截至今日累計確診25例病例，包括18例本土及7例境外移入，其中2例仍住院隔離治療中，其餘23例已康復出院。

指揮中心疫情中心主任郭宏偉表示，2例本土猴痘確定病例發病日分別為今年3月30日及4月4日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於4月7日及4月9日確診，因2例個案近期無出國旅遊史，故研判為本土個案。2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者5名，已進行衛教並自我健康監測21天。

另疾管署統計，截至4月10日共計完成2052人猴痘疫苗接種服務，其中符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1961人；暴露後預防(PEP)接種30人及暴露前預防(PrEP)接種2022人。

昨天下午2時起，疾管署已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每週一至週五上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，至該署「猴痘疫苗接種意願登記平台」(https://mpox.cdc.gov.tw/)登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種之醫院。開放登記首日(下午2時至5時)及次日上午(9時至12時)，完成接種意願登記之民眾為1萬8170人。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。