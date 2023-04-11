明年也可能缺蛋！陳吉仲憂進口蛋專案會變正常化

蛋荒風波未歇，農委會今舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會。農委會主委陳吉仲坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，且不足數量絕對遠比公布的統計數字還高，目前不得不開放專案進口蛋，但隨著日後國內產能恢復會再調整。他也提到，不只今年，明年也可能缺蛋，農委會就是想藉此把產業問題解決。除現有的七大通路，今年也預計納入早餐店、餐飲、烘焙業者使用洗選蛋。

農委會今召開蛋雞產業座談會，廣邀國內蛋雞產業各領域專家、業者與蛋商、蛋農代表，從雞蛋生產、洗選、運輸、通路與禽流感防疫等產業現況進行討論。

農委會防檢局副局長徐榮彬盤點蛋雞產業現況缺失，包括產銷資訊、種禽管理、蛋中雞管理、蛋雞管理、環保問題及產業結構，因應措施則是建立雞蛋產銷資訊平台、減免飼料玉米進口營業稅、加強雞蛋調度、禽舍改建升級、加速蛋雞產業復養獎勵計畫等，也會建立國內雞蛋滾動倉儲制度等。

此外，依據近兩年雞蛋供銷經驗，主要缺蛋時間為1月到5月，農委會也將於每年10月底評估國內雞蛋產能與庫存狀況，預先訂購下一年1到5月逐月的雞蛋安全庫存量，建立國外生產備援基地。

陳吉仲直言，國內蛋雞產業從產銷到通路都有問題，農委會就是想藉此化危機為轉機，把產業問題解決。他說，以泰國進口蛋品質、市場行情，台灣雞蛋競爭得過嗎？若長期下去，台灣雞蛋永遠都不足，他也擔心進口蛋專案會變正常化，導致國內蛋雞產業遭受影響，因此這段時間除了禽舍改善、雞糞循環再處理等，到後面通路也要依照需求端逐漸調整，這些都要同步搭配執行，才能讓消費者、農民同時獲益。

他指出，除原規定要使用洗選蛋的校園、國軍、超商、超市、量販店、大賣場、網購等七大通路外，今年也將擴大納入早餐店、餐飲業者、烘焙業者全面使用洗選蛋，明年將規定入法，會漸進式提高洗選比例，逐步推動，期程將另訂。

不過，不少業者都提及洗選蛋推行上的窒礙難行之處。中一食品股份有限公司董事長韓芳豪說，農委會要推全面洗選，必須先增加市場洗選的需求，過去業者採道德勸說，效果有效，若市場對洗選雞蛋需求增加，市場有拉的力量，企業也會更願意投資洗選。

台大動物科學技術系副教授魏恆巍則表示，洗選推動期程很重要，現在多是老雞蛋，洗選起來損失率會很高，且現在蛋量也不足，應該等雞蛋的品質好、量夠再推洗選，比較能達到功效。