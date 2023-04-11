國道7號119年完工 紓解高港貨櫃車流 陳建仁：軍令已下去

歷時15年規畫設計的國道7號在上月底通過行政院核定，將於民國115年動工興建、119年底完工。行政院長陳建仁今上午至高雄視察國7預定路線，交通部長王國材、高雄市長陳其邁率市府團隊陪同，因應未來高雄港貨櫃吞吐量起飛，王國材要求高公局團隊務必提前到119年6月完工，陳建仁隨後上台接著表示「軍令已下去」，國7建設是多年前就要解決的事情，中央地方一起合作，事情才能夠成功。

王國材表示，國道7號計畫從民國96年開始規畫，直到今年3月23日才核定，國7興建對高雄有兩個重要意義，第一，沿海二、三路車禍頻繁，對市區交通影響甚大，國7完成後，6、7貨櫃中心的大型車輛從南星路出來，可直上國7，市區交通會變得清爽；第二、國道1號最塞的是鼎金系統交流道到岡山段，國7路線與國1平行，未來要通往國10旗美地區或國3燕巢，不需經過鼎金系統，對國1交通紓解有很大效果。

此外，王國材也說，明年7貨櫃中心會有5個深水碼頭完工，會再增加450萬TEU貨櫃量，針對113年至119年國道7號完工的空窗期，交通部已補助14億元興建貨櫃車專用道，從沿海路走大業北路到國道一號，可作為國7興建期間的替代道路，目前已經動工，預定明年7貨櫃中心完工時可配合啟用。

陳建仁表示，上個月才來看高雄港埠旅運中心啟用，是疫後第一艘國際郵輪首航台灣，此次又來視察1358億元的國道七號高雄段，已核定開始興建。他笑說，接行政院長後，總質詢都很緊張，包括賴瑞隆、李昆澤及林岱樺三位委員都相當關心國7進度，「不簽不行！」

陳建仁說，高雄港是台灣第一大港，也是國際航線樞紐，台灣7成貨櫃在此轉運，營收破80億元，扮演經濟發展重要角色，政府用了160億元興建第7貨櫃中心，5月第一階段啟用，還有離岸風電發展基地，未來發展相當關鍵，交通配套建設也更為重要，包括國1、國10、台88快速道路等，都是10多年前就要解決的事情，他特別要感謝陳其邁市長緊緊緊，過程中積極爭取，中央地方一起合作，事情更容易成功。

陳建仁表示，陳其邁市長在疫後特別預算大眾運輸計畫上，為市民爭取很多權益，「有秀才學生、沒秀才老師，他表現比我還好」，陳建仁也向里長搏感情，「有什麼行政院長要做的，就告訴市長，市長再跟老師說」，行政團隊永遠跟高雄團隊攜手合作，讓高雄更加美好。

陳其邁說，國道7號歷經15年的爭取，10年環評，終於通過行政院核定，也即將動工，高雄人殷殷期盼，終於等到這條高速公路，將可有效紓解貨櫃車造成的交通壅塞，提供交通安全，並對整體港區發展相當重要，高市府會全力配合中央加速工程進行。