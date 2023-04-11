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阿里山四季茶旅 4月下旬起陸續登場
阿里山茶名聞遐邇，交通部觀光局打造阿里山四季茶旅活動，邁入第6年，今年度將以四季春夏秋冬，分別擇日舉辦4場茶會，包括音樂會、野餐日、望山茶旅與尋根茶旅、貼近不同族群需求。
觀光局阿里山國家風景區管理處表示，阿里山四季茶旅訂4月22日、23日辦理春季茶鄉音樂會；7月22日辦理夏季茶風野餐日；9月9日辦理秋季望山茶旅；11月25日辦理冬季尋根茶旅活動。
阿里山管理處長洪維新說，阿里山近年致力推動主題旅遊，讓茶旅行結合阿里山茶產業，今年希望能變換四季茶會活動風格，品茗阿里山不同季節的茶湯滋味， 用茶香搭配阿里山四季地景風貌，體驗多元、精緻及深度茶旅行程。
農委會茶業改良場長蘇宗振說，茶產業涵蓋製造業、茶藝、茶道、到茶餐、茶品等，目前茶改場致力於推動積極跨域合作，搭配阿里山管理處行銷推廣，致力品質提升，讓茶產業在國內外市場大放光彩。
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