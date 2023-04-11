7-ELEVEN「夏季水果王」開賣！產銷履歷驗證最安心

隨著季節邁入春夏，天氣回暖蔬果正鮮甜，統一超商持續發揮「綠實力」、響應農糧署政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，方便消費者就近採買，7-ELEVEN自即日起於全台門市推出夏季水果王－產銷履歷的杯裝金鑽鳳梨切片，線上「i划算」平台則引進產地新鮮直送的多款水果禮盒，並且攜手統一超商好鄰居文教基金會舉辦「好鄰居同樂會」親子閱讀活動，首創《吃出綠食力》繪本推廣食農教育，邀請全民以綠色消費一起實踐「地球永續、你我日常」。

每年3月下旬為「金鑽鳳梨」產季，7-ELEVEN現已於實體門市販售「OPEN將－金鑽鳳梨切片（售價55元）」，商品外盒特別以最愛吃鳳梨的OPEN將設計，鳳梨採收後全程低溫配送，以確保品質穩定，切片規格方便外食族隨時品嘗、不沾手，帶來初夏酸甜多汁的絕佳風味，自4月19日至5月16日間可享第2件8折優惠。

7-ELEVEN為確保消費者能吃到安心品質的蔬果，採用國際級認證的專業實驗室進行農藥殘量檢驗，通過多項檢驗才可於實體門市上架，此次進一步引進「產銷履歷驗證」蔬果商品來源可溯源且低碳足跡，商品標示有QR code可追溯產地及種植者。

除了即食便利的鮮切水果，為讓消費者能了解產銷履歷、減碳飲食的概念，7-ELEVEN攜手農糧署與統一超商好鄰居文教基金會，首度三方共同合作，用實際行動落實永續食農教育。自4月起陸續展開1,500場的好鄰居同樂會特別場次，以親子閱讀活動為主軸，推出全新《吃出綠食力》繪本，將產銷履歷、食物里程等知識用生活化趣味方式讓孩子們從玩中學，理解在地產季、認識當季水果，變身成選食小達人。此外，消費者也可自行到ibon機台印製繪本素材、回家自己DIY繪本，做為居家親子共讀教材。家長更可帶著孩童到7-ELEVEN門市用手機掃描產銷履歷商品上方的QR Code，認識食材完整的生產歷程，認識在地水果當減碳小尖兵，7-ELEVEN門市化身永續教育場域。