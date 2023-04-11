缺藥中心試營運20件通報 薛瑞元：缺藥向媒體放話沒意義

衛福部今成立「藥品通報中心」，食藥署署長吳秀梅表示，平台試營運期間，一共收到20件通報，僅1件藥品恢復供應。衛福部長薛瑞元則說，平台成立後請各界踴躍通報，不要再向媒體放話，衛福部接到通報才能及時處理。

吳秀梅今表示，藥品通報中心在3月25日到4月3日期間的試營運期間，一共收到20件缺藥通報，但有時候使用端叫不到貨就通報，不一定就是短缺，有時只是需要調貨，目前通報中5件經調查無短缺、10件有可替代品項、3件處理中，僅1件恢復供應。

醫事司副司長劉玉菁表示，醫事司負責處理「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材」，經過審諮議會的專家委員討論後，統計有47項醫材、28項藥品需要納管密切監測；已委託中國附醫兒童醫院成立「調度中心」，針對這些品項進行管理、調度，必要時進行聯合採購，以及專案進口申請。

國健署長吳昭軍則說，國健署負責物流中心，罕見疾病特殊營養品及藥品部分，目前已備有50項營養品、10項藥品，只要遇到緊急需求，24小時內將立即送達；若缺乏藥品部份醫院仍有存貨，物流中心也會進行緊急調度，每季都會盤點，凡供需失衡、品項存量不足就會啟動緊急採購程序。

健保署長石崇良表示，健保藥價調整有三種方式，首先，廠商認為健保署核定的藥價，因匯率、成本變動等因素，導致不敷成本，可送成本分析資料進行重新議價；若為無替代藥品，健保署將盡速召集專家會議，在3個月內核定新藥價，同時，為避免造成市場影響，若有缺藥情形，將縮短一個月緩衝，而非次季生效。

薛瑞元則說，廠商只要預估未來六個月藥品庫存可能不足，將產生缺藥問題，依法得進行通報，但有些臨時性的狀況無法事先預知，發現狀況後則立即通報，通報後衛福部會進行處置，若有替代藥品，就將資訊周知給各醫療院所，可進行替代藥品採購。