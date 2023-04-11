日本草莓農藥殘留違規 中國大陸猴頭菇也遭邊境攔截

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，因違規情形嚴重遭百分百逐批查驗的日本草莓、中國大陸猴頭菇又出包，均被檢出農藥殘留不合規定，全數依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如泰國辣椒粉、越南地瓜條、韓國葡萄等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

自日本進口草莓因農藥殘留違規嚴重，食藥署去年11月起，針對日本進口草莓採取百分百逐批查驗，這次又抓到5批、共964.66公斤違規，全數依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，以往日本草莓集中在3月底前輸入，但因目前仍有違規情形，為避免後續還有零星案子進來，評估後將維持日本草莓百分百逐批查驗至5月。

自中國大陸進口的猴頭菇也因過去多次被檢出農藥殘留違規，去年8月1日起以專屬號列方式百分百逐批查驗。陳慶裕表示，這次有1批「GFZ冷凍猴頭菇（HERICIUM ERINACEUS）」，被檢出殘留農藥克美素0.05ppm，共160公斤依規定退運或銷毀，同樣將維持百分百逐批查驗到5月底。

此外，1批自韓國進口的「NONGSHIMNongshim 農心 精燉牛骨湯麵（袋裝）（36487 PACK_NONGSHIMSARI GOMTANG 8801043015189）」，產品內附包裝「乾燥青蔥」檢出殘留農藥環氧乙烷0.957mg/kg，共176公斤依規定退運或銷毀。