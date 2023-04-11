快訊

解讀中國山東艦軍演：戰略錯誤的「下餃子」航母佈署？

通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方火速緝捕到案

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

日本草莓農藥殘留違規 中國大陸猴頭菇也遭邊境攔截

中央社／ 台北11日電

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，因違規情形嚴重遭百分百逐批查驗的日本草莓、中國大陸猴頭菇又出包，均被檢出農藥殘留不合規定，全數依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如泰國辣椒粉、越南地瓜條、韓國葡萄等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

日本進口草莓因農藥殘留違規嚴重，食藥署去年11月起，針對日本進口草莓採取百分百逐批查驗，這次又抓到5批、共964.66公斤違規，全數依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，以往日本草莓集中在3月底前輸入，但因目前仍有違規情形，為避免後續還有零星案子進來，評估後將維持日本草莓百分百逐批查驗至5月。

自中國大陸進口的猴頭菇也因過去多次被檢出農藥殘留違規，去年8月1日起以專屬號列方式百分百逐批查驗。陳慶裕表示，這次有1批「GFZ冷凍猴頭菇（HERICIUM ERINACEUS）」，被檢出殘留農藥克美素0.05ppm，共160公斤依規定退運或銷毀，同樣將維持百分百逐批查驗到5月底。

此外，1批自韓國進口的「NONGSHIMNongshim 農心 精燉牛骨湯麵（袋裝）（36487 PACK_NONGSHIMSARI GOMTANG 8801043015189）」，產品內附包裝「乾燥青蔥」檢出殘留農藥環氧乙烷0.957mg/kg，共176公斤依規定退運或銷毀。

草莓 日本 食藥署

延伸閱讀

睽違12年後訪問日本 巴菲特表明有意加碼日股

中日海洋事務高級別磋商 日本強調台海和平的重要

日本樂壇天王變了！僅靠「一項差別」就讓歌迷瘋狂

OpenAI進擊日本 喊設辦公室

相關新聞

缺藥中心試營運20件通報 薛瑞元：缺藥向媒體放話沒意義

衛福部今成立「藥品通報中心」，食藥署署長吳秀梅表示，平台試營運期間，一共收到20件通報，僅1件藥品恢復供應。衛福部長薛瑞...

缺藥中心今成立 吳秀梅：每兩周公布最新缺藥資訊

為解決缺藥問題，衛福部今成立「藥品供應通報處理中心」，由衛福部長薛瑞元擔任召集人，次長王必勝擔任副召急人。薛瑞元表示，該...

塞怕了！雪隧匝道綠燈僅放15秒 駕駛：簡直是賽車起跑

交通部高公局為避免車輛全堵在國5雪隧，透過各交流道匝道儀控，塞車嚴重時，交流道綠燈放行秒數只有15秒，過不了幾輛車，導致...

保溫瓶杯底這一物別碰！日廠商：一撕全毀 保溫功能打折扣

消費者在購買廚具杯盤上常常黏有貼紙，民眾一般會在購買清洗時將它撕除，以便更美觀且方便使用。但日本一家廚具製造商「和平freiz（和平フレイズ）」近期便在推特提醒消費者，若見到保溫杯杯底下黏有貼紙，千萬不要著急著想把它撕掉，因為那可能是產品達到保溫、保冰效果的維持關鍵。

當全球都在「碳焦慮」 可有解方？

早春、驚蟄、3月天，原是萬物復甦、欣欣向榮的時節，卻不承想，一聲春雷下，癸卯年伊始，喚來的並非冬眠後起飛的春燕，而是人聲鼎沸的擾嚷，十足遂了北宋女詞人李清照在《聲聲慢》中的經典詞句「乍暖還寒，最難將息」。

台灣2050淨零排放開跑週年 轉型走到何處？

自國發會於2022年3月30日發布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」迄今，已屆滿一週年，積極展開淨零轉型的台灣，交出了什麼樣的成績單？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦