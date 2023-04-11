日本草莓農藥殘留違規 中國大陸猴頭菇也遭邊境攔截
食藥署今天公布最新邊境攔截結果，因違規情形嚴重遭百分百逐批查驗的日本草莓、中國大陸猴頭菇又出包，均被檢出農藥殘留不合規定，全數依規定退運或銷毀，未流入市面。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如泰國辣椒粉、越南地瓜條、韓國葡萄等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。
自日本進口草莓因農藥殘留違規嚴重，食藥署去年11月起，針對日本進口草莓採取百分百逐批查驗，這次又抓到5批、共964.66公斤違規，全數依規定退運或銷毀。
食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，以往日本草莓集中在3月底前輸入，但因目前仍有違規情形，為避免後續還有零星案子進來，評估後將維持日本草莓百分百逐批查驗至5月。
自中國大陸進口的猴頭菇也因過去多次被檢出農藥殘留違規，去年8月1日起以專屬號列方式百分百逐批查驗。陳慶裕表示，這次有1批「GFZ冷凍猴頭菇（HERICIUM ERINACEUS）」，被檢出殘留農藥克美素0.05ppm，共160公斤依規定退運或銷毀，同樣將維持百分百逐批查驗到5月底。
此外，1批自韓國進口的「NONGSHIMNongshim 農心 精燉牛骨湯麵（袋裝）（36487 PACK_NONGSHIMSARI GOMTANG 8801043015189）」，產品內附包裝「乾燥青蔥」檢出殘留農藥環氧乙烷0.957mg/kg，共176公斤依規定退運或銷毀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言