台南婦流產4次 免疫學檢查助求子成功

台南1名38歲女子因經歷4次懷孕初期流產，被診斷為不明原因反覆性流產，經醫師建議接受免疫學相關檢查，發現可能原因後進行減敏治療，陸續成功生下2名健康寶寶。

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯今天在院內衛教宣導會表示，這名病患先前4次懷孕都在約7、8週時流產，經多次檢查卻找不出確切原因，夫妻兩人在身心靈上面臨很大負擔，後來接受免疫學檢查後，發現病患和丈夫的人類白血球抗原（HLA）高度相符，可能是導致反覆性流產原因。

蕭存雯表示，病患經接受減敏治療後不久再度懷孕，產下1名健康嬰兒，之後又接受1次減敏治療，再次成功產下第2個寶寶。

蕭存雯指出，根據美國生殖醫學會2020年統計資料，約有2%的育齡夫婦受反覆性流產困擾，其中約一半可找到原因，如先天性血栓疾病、解剖構造異常、甲狀腺功能異常和內分泌失調等，另一半被歸類於不明原因反覆性流產。

她進一步指出，由於胎兒一半的組成是來自父親，對母體來說屬於半個外來物，母體為避免排斥反應，在胚胎著床及懷孕期間會產生免疫容受性，幫助母體容忍帶有父源抗原的胎兒在子宮內生長發育，但部分夫婦可能因人類白血球抗原相似性太高，導致無法啟動母體免疫調節反應。

蕭存雯說，若多次反覆性流產又找不到原因，可考慮夫妻一起接受免疫學檢查，若確認為免疫機能異常造成，再評估是否接受減敏治療，減敏治療是將丈夫血液中的淋巴球分離出來，分次打到妻子的皮下組織，逐步促進母體產生阻隔性因子，以適當引發免疫調節反應，藉此增加活產機率。

她表示，奇美醫學中心統計2010至2021年接受免疫學檢測的反覆性流產夫婦200多對，其中約35%具HLA高度相容性，並安排減敏治療，接受治療的夫婦中近6成順利產下健康嬰兒。