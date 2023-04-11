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石門水庫水位破230米 今起薑母島遊湖停駛遊艇撤走
桃園市石門水庫水位繼續下探，至今天上午，水庫水位跌至228.8公尺，蓄水率降到43.9%、朝蓄水四成接近，水庫對面薑母島碼頭淤泥難行，桃園市渡船遊艇商業同業公會今天上午起停駛薑母島遊湖路線、撤出薑母島碼頭，總幹事陳咪春說，「一定要等到下雨、水位回到230公尺才會再開放」。
水利署北區水資源局表示，石門水庫至今天上午止，水庫水位到達228.8公尺、蓄水量9017萬噸已跌破億噸水量、蓄水率43.9%，依氣象局預測要等到5月下旬梅雨來臨，目前翡翠水庫支援板新地區水量每天80萬噸以上，石門水庫供應新竹每天約17、18萬噸，5月底前供水穩定。
陳咪春表示，今年來石門水庫「北水南送」每天供應新竹地區用水比往年增加太多，水庫水位持續下降，水位也跌破230公尺線，渡船遊艇「薑母島遊湖線已撐不到5月底」，因為水庫水位降低，現在薑母島碼頭堆積淤泥，無法行走，碼頭下更是爛泥巴，遊艇已無法停靠，今天起停駛薑母島遊湖線，遊艇撤出該碼頭。
桃園市渡船遊艇公會繼2月停止溪口部落遊湖線後，再停止薑母島線，陳咪春表示，渡船遊艇業者看天吃飯，今年2月中旬石門水庫水位下降以來，業績至少掉三成以上，如今水庫水位再降，薑母島碼頭爛泥包圍，上下船及停靠危險，決定停駛薑母島遊湖線，「一定要等到下雨、水位回到230公尺」才會再度開放遊湖。
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