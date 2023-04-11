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南投醫療遠遠落後其他縣市 陳南松爭取急重度急救醫院

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局長陳南松建議中央盡速提升發展成為急重度急救責任醫院。本報系資料照片
南投縣衛生局長陳南松建議中央盡速提升發展成為急重度急救責任醫院。本報系資料照片

南投縣醫療資源遠遠落後其他縣市，不只全縣沒有重度急救責任醫院，更缺乏大型醫學中心，平均每1萬人只有26張病床，有區域醫院但800人才只有1名醫師，其他縣市200、300人就有1名醫師，遠遠落後全國的平均數，衛生局長陳南松指出，針對縣內唯二的部立南投醫院和埔基醫院大區域醫院，建議中央盡速提升發展成為急重度急救責任醫院。

立委蔡培慧日前在質詢行政院長陳建仁時表示，南投人醫療資源不足，但繳的健保費一樣，醫療資源不均，盼能積極解決南投醫療資源不足，偏遠鄉村更是嚴重，陳建仁當場回應，短期內要設立醫學中心不是很容易，如果醫學中心進駐支援相關的醫療業務，短期可行性會比較高，再配合公費醫生的培訓。

衛福部長薛瑞元說，南投縣最大的問題，是沒有重度急救責任醫院，但職災認定醫院是由勞動部指定，將來會爭取多指定一些醫院，同時盡量扶植一家醫院，未來可以達到重度急症責任醫院標準。

衛生局長陳南松指出，感謝蔡立委的質詢，但這些都是未來的政策，當今之計，縣府短期希望台中榮總未來能夠有更多的醫療資源，先強化部立南投醫院，就公費生現在的名額越來越少的現象，憂心即使現在開始培訓公費生，但等到能用，又是7到10年以後的事，緩不濟急。

陳南松並指出，針對部立南投醫院和埔基醫院，是南投縣內唯二的大區域醫院，具有潛力發展成為急重度急救責任醫院，建議衛福部著手先從兩家醫院做起，讓這兩家先能提升起來，再解決縣內醫療目前之不足。

南投 衛生局 醫學

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