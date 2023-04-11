南投醫療遠遠落後其他縣市 陳南松爭取急重度急救醫院

南投縣醫療資源遠遠落後其他縣市，不只全縣沒有重度急救責任醫院，更缺乏大型醫學中心，平均每1萬人只有26張病床，有區域醫院但800人才只有1名醫師，其他縣市200、300人就有1名醫師，遠遠落後全國的平均數，衛生局長陳南松指出，針對縣內唯二的部立南投醫院和埔基醫院大區域醫院，建議中央盡速提升發展成為急重度急救責任醫院。

立委蔡培慧日前在質詢行政院長陳建仁時表示，南投人醫療資源不足，但繳的健保費一樣，醫療資源不均，盼能積極解決南投醫療資源不足，偏遠鄉村更是嚴重，陳建仁當場回應，短期內要設立醫學中心不是很容易，如果醫學中心進駐支援相關的醫療業務，短期可行性會比較高，再配合公費醫生的培訓。

衛福部長薛瑞元說，南投縣最大的問題，是沒有重度急救責任醫院，但職災認定醫院是由勞動部指定，將來會爭取多指定一些醫院，同時盡量扶植一家醫院，未來可以達到重度急症責任醫院標準。

衛生局長陳南松指出，感謝蔡立委的質詢，但這些都是未來的政策，當今之計，縣府短期希望台中榮總未來能夠有更多的醫療資源，先強化部立南投醫院，就公費生現在的名額越來越少的現象，憂心即使現在開始培訓公費生，但等到能用，又是7到10年以後的事，緩不濟急。

陳南松並指出，針對部立南投醫院和埔基醫院，是南投縣內唯二的大區域醫院，具有潛力發展成為急重度急救責任醫院，建議衛福部著手先從兩家醫院做起，讓這兩家先能提升起來，再解決縣內醫療目前之不足。